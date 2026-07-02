Un deținut reclamă la Curtea Constituțională o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea îmi prelungește ilegal detenția”

Remus Tudor, bărbatul care reclamă nelegalitatea și neconstituționalitatea articolului 587 alin. 2 din Codul de Procedură Penală, se află în executarea unei pedepse privative de libertate în Penitenciarul Jilava.

El spune că există o anomalie a legii penale române, care, aplicată de către instanțe, generează consecințe juridice deosebit de grave, interzise de Constituția României și de Comvenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților fundamentale.

Cum susține condamnatul că legea prelungește nelegal perioada de detenție

„În concret, semnalez nelegalitatea și neconstituționalitatea articolului 587 alin. 2 din Codul de Procedură Penală, prin care se stabilesc condițiile prin care se acordă liberarea condiționată, acesta conținând prevederi clare comform cărora „Termenul nu poate fi mai mare de un an și curge de la rămânerea definitivă a hotărârii”. Așadar, dacă cererile de liberare condiționată formulate de deținuți sunt respinse, termenul de reiterare a cererii, stabilit de instanță, nu poate fi mai mare de un an, dar începe să curgă de la fata rămânerii definitive a hotărârii, în acest caz statuându-se nelegalitatea și neconstituționalitatea textului de lege, sub două forme, care, în niciun caz nu pot fi calificate erori judiciare, dar pot fi calificate drept fapte delictuale civile – prevăzute de art. 1349 Cod Civil. Prima formă de nelegalitate este evidențiată de faptul că, îndeplinind condițiile de liberare condiționată, condamnatul este analizat în cadrul Comisiei pentru liberări condiționate din penitenciar. Dacă Comisia nu dispune liberarea condiționată, acordă un termen pentru reiterare, dar nu mai mare de un an. Hotărârea Comisiei din penitenciar este trimisă judecătoriei, instanța putând confirma hotărârea comisiei sau putând-o modifica sub aspectul acordării liberării condiționate sau diminuării termenului de reiterare stabilit de Comisie. În acest moment apar problemele de nelegalitate și neconstituționalitate, care se concretizează în majorarea termenului de reiterare cu o perioadă egală cu cea scursă de la data analizei în cadrul comisiei din penitenciar până la pronunțarea hotărârii judecătorești, acest termen variind între una și două luni, timp care se suprapune peste termenul acordat de penitenciar în condițiile în care judecătoria confirmă hotărârea / propunerea penitenciarului”, precizează deținutul Remus Tudor.

De ce ar descuraja articolul 587 alin. 2 exercitarea dreptului la contestație

Conform art. 587 alin. 3 Cod de Procedură Penală, art. 129 din Constituția României și art. 2 din Protocol nr. 7 din Convenție, dreptul la două căi de jurisdicție este garantat, respectiv condamnatul are dreptul să conteste hotărârea judecătoriei, contestația urmând a fi soluționată de tribunal.

Bărbatul spune că se poate considera că dreptul la al doilea grad de jurisdicție este respectat, dar, în realitate, dreptul condamnatului la contestație este condiționat de disponibilitatea acestuia de la agravarea situației în propria cale de atac.

„Dacă contestă hotărârea judecătoriei prin care s-a amânat liberarea condiționată, termenul (amânarea) se majorează cu termenul scurs de la pronunțarea hotărârii judecătoriei până la soluționarea contestației de către tribunal. Și acest lucru este posibil pentru că art. 587 alin. 2 Cod de Procedură Penală prevede că „termenul începe să curgă de la râmânerea definitivă a hotărârii”. În condițiile prezentate, cei mai mulți condamnați se tem că termenul de reitarare a cererii de liberare condiționată se va majora și, pentru a nu își agrava situația în propria cale de atac, nu contestă hotărârile judecătoriei sau își retrag contestațiile”, spune deținutul.

„Am fost amânat 18 luni și 19 zile”, reclamă deținutul

Remus Tudor a simțit pe pielea lui anomalia legii, pentru că el a fost amânat cu 18 luni și 19 zile tocmai din această cauză.

„În ceea ce îl privește, cu aplicarea dispozițiilor art. 587 alin. 2 Cod de Procedură Penală, atât instanțele, cât și penitenciarul au majorat termenul de 9 luni – propus de Penitenciarul Giurgiu pentru reiterarea cererii de liberare cu 9 luni și 19 zile, situație în care au determinat retragerea contestației mele și au încălcat chiar dispozițiile art. 587 alin. 2 în care se menționează că termenul nu poate fi mai mare de un an”, reclamă el.

Statul, acționat în judecată pentru prejudiciul provocat de aplicarea legii

Astfel, deținutul încarcerat la Penitenciarul Jilava a acționat în judecată Statul, în baza art. 1349 și art. 1357 Cod Civil „pentru că legile sunt ale Statului, instanțele și penitenciarele sunt ale Statului, prejudiciul este evident, constând într-o amânare de 18 luni și 19 zile nelegală”.

Bărbatul a invocat și o excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. 2 Cod de Procedură Penală, atât în raport cu art. 129 din Constituție, cât și cu art. 21 din Constituție, „fiind evident că, prin reala condiționare a condamnatului cu privire la disponibilitatea de a risca agravarea propriei situații în propria cale de atac, în contestație se încalcă și liberul acces la justiție și dreptul la două grade de jurisdicție”.

Excepția de neconstituționalitate se află pe rolul Curții Constituționale

Curtea Constituțională a înregistrat excepția de neconstituționalitate cu nr. de dosar 2860/2024.

Potrivit CCR, dosarul se află în faza de raport.

Critici la adresa magistraților, avocaților și autorităților judiciare

„Privitor la situația prezentată, nu înțeleg de ce niciun magistrat nu a sesizat Curtea Constituțională cu privire la nelegalitatea textului art. 587 alin. 2 Cod de Procedură Penală; nu înțeleg de ce avocații tac cu privire la acest aspect; nu înțeleg de ce nu fac nimic comisiile juridice în cadrul Parlamentului și / sau Avocatul Poporului. Sau poate nu interesează pe nimeni că legea nu este corectă și permite încălcarea unor drepturi garantate de Convenție și Constituție, cu grave consecințe”, mai spune deținutul, care speră că se va produce îndreptarea textului de lege.

El consideră că acest text „permite încălcarea crasă a unor drepturi esențiale în actul de justiție”.