Victor Alistar, membru CSM: „Nicio problemă mare din Justiţie n-a fost rezolvată prin noile Legi ale Justiţiei. Intrarea în Schengen şi ieşirea de sub MCV– nu se vor întâmpla”

„Instituţia prescripţiei este prevăzută în orice stat. Dacă autoritatea publică, într-o perioadă mare de timp, nu a fost în stare să demonstreze culpa ta, nu poţi să stau cu sabia lui Damocles o viaţă întreagă. Prescripţia este o garanţie că statul nu se duce, când eşti la pensie, ca să vadă ce ai făcut în copilărie. Justiţia penală trebuie făcută în termeni rezonabili pentru a produce efecte. CCR a spus că actele de urmărire penală nu pot fi cele prin care ai mutat dosarul dintr-un sertar în altul. Decizia CCR din 2018 spunea în ce condiţii poate exista prescripţia specială. Faptul că ulterior au fost aplicate măsuri în desconsiderarea deciziei CCR, a dus la a doua decizie CCR, care a scos din vigoare prescripţia specială. ÎCCJ a spus acum doar cum se aplică legea la nivelul întregii ţări. Cei care au spus că nu poate funcţiona decizia CCR pentru că ar fi o normă de procedură – au fost complet pe lângă. Cum se ajunge la prescripţie? Fie nu s-a detectat fapta, fie a stat foarte mult în investigare. De ce se stă pe dosare? Comunicatul DNA sigur nu ne-a spus nimic. Am făcut propuneri la Legile Justiţiei ca durata de soluţionare a urmării penale în parchete să nu depăşească jumătatea perioadei de prescripţie. N-a interesat pe nimeni în Legile Justiţiei rezolvarea problemei privind prescripţia. La crimă organizată stai 1000 de ani ca să supraveghezi în timp ce victimele sunt abuzate – ca să-ţi faci tu dosarul! Pe corupţie, dacă ai mită de 150 de milioane de euro, de ce ai stat pe dosare? Ce-ai făcut între 2018 şi 2022 cu dosarele? Acum vii şi spui că sunt prejudicii de 1,2 miliarde de euro? Sunt şi procurori mulţi care îşi fac datoria dar nu sunt printre vedete. 8 ani ai stat pe dosare, dacă nu 9 sau 10? Despre ce vorbim? Ar fi interesant ca pe cele 557 de dosare din comunicatul DNA să se prezinte la fiecare data la care s-a sesizat organul de urmărire penală şi când a intervenit prescripţia”, a declarat în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, Victor Alistar, membru CSM, referindu-se la decizia ÎCCJ şi deciziile CCR privind prescripţia.

Cât despre pensiile magistraţilor şi vârsta de pensionare, Alistar susţine că o îmbunătăţire a calităţii actului de Justiţie nu se va produce dacă este redus statutul celor care lucrează deja în sistemul judiciar:

„Eu nu beneficiez şi nu voi beneficia de pensie de serviciu. Statutul magistraţilor este dat ca ei să se ocupe cu toată dedicarea de cauzele oamenilor. Dacă magistraţii nu-şi fac datoria, avem altă problemă: că nu răspund. Dacă vrem să avem o justiţie mai bună, nu o avem mai bună prin diminuarea statutul magistratului. Este o ipocrizie şi un populism să spui: de ce capra vecinului are 3 lei mai mult decât a mea? Justiţia şi democraţia costă, problema este când ele sunt disfuncţionale. Eu sunt foarte nemulţumit de cum funcţionează Justiţia, dar soluţia nu este să diminuezi statutul celor care lucrează în Justiţie, ci să pui disciplină şi sancţiuni. Nu va fi ordonanţă de urgenţă, ci probabil o ordonanţă simplă, în decembrie. Noi am scris reformele care vor fi în PNRR şi cei de la Bruxelles au fost de acord, altele au fost la liber impuse. Va trebui să se facă o anumită ajustare la statutul magistraţilor. Vârsta de pensionare nu a făcut obiectul unei decizii CCR. Ca justiţiabil, eu nu vreau să ajung pe mâna unui magistrat obosit şi ţinut cu forţa acolo. Problema este că la noi magistraţii dau hotărâri definitive de la 26, 27 de ani. La noi, ies magistraţii tineri din magistratură pentru că intră foarte tineri în sistem. Politicienii nu şi-au respectat în niciun fel vreo înţelegere cu magistratura. Eu am făcut legătura între calitatea actului de Justiţie şi percepţia din partea societăţii. Am atras atenţia asupra duratei de soluţionare, perioadei de motivare a hotărârilor, asupra practicii neunitare. Doi fraţi – unul a câştigat, unul a pierdut, pe aceeaşi cerere scrisă, la aceeaşi instanţă. Independenţa magistratului este felul în care apreciază soluţia pe care urmează să o pronunţe. Justiţia este un sistem public, nu un supra-sistem. Sistemele publice trebuie să funcţioneze pe performanţă şi atingerea misiunilor lor. Este răspunderea CSM, a ministerului Justiţiei, a Parlamentului că în Justiţie sunt deficienţe. Nu s-a mai făcut un control de management la Ministerul Public de peste 4 ani. După ce am cerut control la Ministerul Public, am primit o hotărâre a secţiei de procurori că am afectat independenţa tuturor procurorilor din România”.

Victor Alistar, reprezentantul societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, este de părere că prin noile Legi ale Justiţiei, recent adoptate de Parlament, nu a fost rezolvată nicio problemă mare a Justiţiei din România, ba din contră:

„Cred că Legile Justiţiei nu au fost bine chibzuite, consultarea nu a fost reală, ci mimată. Ce-a ieşit la final din Legile Justiţiei nu îmbunătăţeşte sistemul de Justiţie. Legile Justiţiei au slăbit Inspecţia Judiciară, au eliminat disciplina Juridică, n-au unificat practica, au diminuat statutul membrilor CSM. În cercurile minister – Bruxelles, scopul a fost să se elimine litera „a” din răspunderea disciplinară a magistraţilor. Cred că Legile Justiţiei au fost cu ţintă.

Acum dacă un magistrat îşi dă pantalonii jos în Piaţa Universităţii şi este fotografiat – nu există text de lege ca să-l sancţionezi. Altă modificare care nu-şi are sensul: să eliminăm supremaţia Constituţiei. Pentru ce s-au modificat Legile Justiţiei? Au fost inclusiv erori tehnice. Amendamentul care impunea unificarea practicii la nivelul instanţei – a fost eliminat. Au mers cu o mânie proletară ca să adopte legile pe repede înainte. Noi n-avem dreptul la o Justiţie egală, predictibilă şi coerentă? Nu explică nimeni de ce ministerul Justiţiei s-a opus la amendamentul despre unificarea practicii la aceeaşi instanţă. Inspecţia Judiciară este afectată grav prin noile Legi ale Justiţiei, este spartă în centre de putere. Garanţiile obţinute pentru Inspecţia Judiciară s-au topit toate prin noile legi. Au aruncat mortul pe masă şi-acum să ne descurcăm noi”.

Cât despre decizia CCR pe noile Legi ale Justiţiei, Victor Alistar a declarat în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, că speră ca aceasta să fie una „înţeleaptă”, mai ales că există semne că tot ce s-a promis în schimbul adoptării de către România a noilor Legi ale Justiţiei – nu se va întâmpla:

„Asta este cu îmbunătăţirea Justiţiei, iar ne întoarcem la câmpul tactic. În Legile Justiţiei: practica neunitară, durata proceselor, încărcarea pe magistrat, profesionalismul sunt nerezolvate. Nicio problemă mare din Justiţie n-a fost rezolvată prin noile legi ale Justiţiei. Intrarea în Schengen şi ieşirea de sub MCV– nu se vor întâmpla. Eu sper ca decizia CCR să fie una înţeleaptă. CSM a cerut ca în Legile Justiţiei să se menţină obligativitatea respectării deciziilor CCR. Cred că la CCR anumite aspecte din legi să fie întoarse în Parlament. După adoptarea Legilor Justiţiei au apărut discuţii în coaliţie cu privire la validitatea unor soluţii. Semnele arată că ce s-a promis în schimbul Legilor Justiţiei nu se va întâmpla”.