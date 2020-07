Viorica Dăncilă: Au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii

Fostul premier Viorica Dăncilă susţine, într-o postare făcută miercuri pe Facebook, că atât timp cât a condus Guvernul nu a dat nicio ordonanţă pe justiţie, lucru care l-a iritat pe Liviu Dragnea, fostul lider al PSD.

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie! Şi nu am avut niciodată vreo iniţiativă pro-amnistie şi pro-graţiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce ştiam sigur că e rău pentru ţară”, a scris Dăncilă pe reţeaua de socializare.

Fostul premier confirmă faptul că Liviu Drangea a făcut presiuni în acest sens.

„Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct şi indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri şi-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înţeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ţinut să onorez funcţia şi să-mi fac datoria faţă de români”, a mai scris Viorica Dăncilă.