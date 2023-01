2023 este anul în care se desfăşoară povestea din filmul Avengers: Endgame

*Atenţie - articolul conţine SPOILER

Directorul de la Marvel Studios: "COVID ne-a schimbat vieţile la fel cum a făcut-o Thanos în universul Marvel"

Kevin Feige a declarat în 2021 pentru Variety că Universul Cinematografic Marvel a avut deja un eveniment masiv care a afectat toată lumea - pocnirea lui Thanos. Evenimentul a schimbat cursul istoriei MCU, dar a afectat şi fiecare persoană din lumea Marvel.

"Vă spun, pentru că este o întrebare foarte bună, că acum aproximativ un an şi jumătate, în timp ce dezvoltam toate aceste lucruri, am început să spun că evenimentul Thanos. care a schimbat radical totul între „Infinity War” şi „Endgame”, a oferit oamenilor o experienţă universală. Pe măsură ce am început să intrăm într-o pandemie globală în martie, am început să mergem pe această experienţă universală exact aşa cum aţi descris-o – această experienţă care l-a afectat pe fiecare om de pe Pământ.

Este acum o paralelă directă între ceea ce au întâlnit oamenii care trăiesc în MCU şi ceea ce am întâlnit noi toţi din lumea reală. Şi a fost destul de interesant, după cum veţi vedea, într-o serie de proiecte viitoare, paralelele în care se va părea că oamenii vorbesc despre COVID în epoca post-pandemică. În contextul MCU, ei vorbesc despre Pocnitura din degete a lui Thanos".

Avengers: Endgame, un film despre depopulare şi lupta finală pentru apărarea universului împotriva unui tiran criminal intergalactic

Avengers: Endgame (Răzbunătorii: Sfârşitul Jocului) produs de Anthony şi Joe Russo, respectiv de Marvel Studios şi distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures, a fost lansat în 2019 ca o continuare a filmului Avengers: Infinity War (2018)/ Răzbunătorii: Războiul Infinitului.

Potrivit scenariului scris de Christopher Markus şi Stephen McFeely, filmul se desfăşoară în anul 2023, la cinci ani după evenimentele din Avengers: Infinity War, adică după pocnirea devastatoare din degete ale lui Thanos în timp ce purtase Mănuşa Infinitului, pe care erau ataşate toate cele şase pietre ale Infinitului (pietrele realităţii, sufletului, minţii, timpului, spaţiului şi puterii), create la formarea universului. Pocnirea a folosit toată energia pietrelor pentru a înjumătăţi instantaneu populaţia de fiinţe din întreg universul.

Asta înseamnă că inclusiv o jumătate din oameni de pe Terra (4 din 8 miliarde cât este în prezent populaţia umană, dar şi jumătate a fiecărei civilizaţii de pe alte planete populate de alte specii) au dispărut, prefăcându-se în cenuşă în câteva secunde.

Filmul debutează cu secvenţe dure într-un New York City pustiu, cu străzi goale, iar din perspectivă economică şi socială, civilizaţia era în colaps.

Thanos credea că avea un scop nobil - înjumătăţind populaţia de fiinţe din întreg universul, era prevenit scenariul epuizării resurselor planetelor şi prevenea ca alte civilizaţii să aibă soarta civilizaţiei planetei sale.

Dar înainte ca el să obţină Mănuşa Infinitului, era preocupat cu războaie şi cu acte de genocid. La fiecare planetă pe care o invada cu armata sa, întâi o demilitariza, îi distrugea infrastructura, apoi lua întreaga populaţie în captivitate. Jumătate din prizonieri erau executaţi, iar jumătate erau eliberaţi şi lăsaţi să-şi ducă existenţa. Thanos numea asta drept "milă".

La finalul filmului, supereroii universului Marvel reuşesc să readucă la viaţă toate fiinţele ucise de Thanos.

Thanos invadează Terra cu armata sa de Chitauri.

Secvenţa cu toţi supereroii mobilizaţi şi aliniaţi în faţa forţelor răului, fiind solidari în frunte cu Omul de Fier, Căpitanul America şi Thor, i-a adus filmului Avengers: Endgame încasări de peste 2 miliarde de dolari, depăşind temporar profitul filmului Avatar din 2009, o producţie a lui James Cameron.

Echipa Răzbunătorilor este compusă dintr-o varietate de supereroi, fie oameni de diferite sexe şi etnii, echipaţi cu tehnologii, arme şi armuri high-tech (Iron Man, War Machine, Black Panther, Falcon, Star Lord, Ant-Man, Hawkeye, Wasp, Black Widow, Shuri, Winter Soldier), fie oameni cu puteri mutante din cauza modificărilor genetice suferite (Hulk, Captain America, Spider-Man, Captain Marvel), sunt oameni cu puteri supranaturale de magie dobândite (Doctor Strange, Scarlet Witch), unii supereroi chiar provin de pe alte planete şi aparţin altor specii extraterestre (Thor, Drax, Rocket, Groot, Gamora, Mantis, Rocket, Korg) şi unii sunt chiar fiinţe artificiale sau semi-artificiale (Nebula, Vision).

Este Occidentul, Vestul, cel care promovează valori precum toleranţa şi diversitatea, dar mai ales cooperarea dintre etnii şi culturi.

Răzbunătorii înving armata invadatoare de Chitauri, iar Iron Man îl răpune pe Thanos printr-un act de sacrificiu.

Războiul din Ucraina nu este ca într-un film Marvel, dar Putin este la fel de maniac ca Thanos

Potrivit Telegraph, fanii Marvel au transformat un conflict sângeros din lumea reală în meme-uri şi videoclipuri TikTok.

Un videoclip îl arată pe Căpitanul America purtând un steag ucrainean şi a avut peste 50.000 de „like-uri”; în acelaşi clip, Black Panther este etichetat drept UE, în timp ce Doctor Strange este America care călătoreşte în timp. Omul Păianjen, cel mai tânăr din haită, are un steag al Uniunii emblemat pe piept, iar Thanos, răufăcătorul purpuriu care poartă inele cu pietre preţioase, este în rolul lui Vladimir Putin.

The Canberra Times a redactat un articol cu titlul "Războiul din Ucraina nu este un film Marvel" şi cu o fotografie cu funeraliile dedicate unui soldat ucrainean decedat în timp ce ambii săi părinţi îl jelesc.

"Pe măsură ce armata ucraineană s-a opus împotriva forţelor ruse, oamenii din mediul online au început să compare războiul cu naraţiunile fictive. Cel mai frecvent, acestea implică poveşti în care un grup mic de luptători rezistă unui adversar cu o armată mai numeroasă şi mai bine echipată. Dar în ciuda şanselor aparent insurmontabile, gândiţi-vă la Războiul Stelelor Stăpânul Inelelor şi Răzbunătorii, unde supereroii obţin izbânda.

Pe lângă recunoaşterea curajului şi ingeniozităţii preşedintelui Zelenski, discursul online s-a mutat rapid la lăudarea atractivităţii şi relatabilităţii sale, fiind comparat cu un supererou. Un utilizator a scris pe Twitter. „Pare ceva pe Netflix”.

Deşi poate fi tentant să te uiţi la ficţiune pentru un cadru în care să procesezi un război din viaţa reală cu care nu ai nicio legătură, există consecinţe pentru a face acest lucru care dăunează oamenilor cu care încerci să empatizezi.

Povestea ucraineană este mult mai complexă decât cea a unei armate de luptători, condusă de liderul lor de nepotrivit şi de neclintit. În timp ce cele mai populare piese din mass-media îl descriu pe primul, Ucraina este o naţiune de peste 40 de milioane de oameni care suferă traume imense şi experimentează întregul spectru al emoţiilor umane. „Mi-e teamă” este un mesaj pe care l-am primit în fiecare seară de la prietenii mei din Kiev de când a început războiul", scrie Kristina Fialko, autorul articolului.

Putin vrea să anexeze teritoriile Ucrainei populate de minorităţi ruse (şi probabil teritorii ale altor ţări est-europene) cu obiectivul de a recrea Imperiul Rus. În spaţiul public, Putin susţine că are un scop nobil - de a proteja poporul rus, dar şi minorităţile ruse din afara Federaţiei Ruse.

Dictatorul rus, un tradiţionalist ortodox convins, acuză Occidentul de "Satanism" pentru că a legalizat homosexualitatea, drogurile, prostituţia şi condamnă consumerismul şi secularismul.

Kyiv Post se întreabă: „Există Răzbunători pentru Ucraina?”

„Răzbunători, adunaţi-vă!” strigă Căpitanul America al lui Chris Evans chiar înainte de secvenţa finală de luptă de la sfârşitul filmului Avengers: Endgame.

Unul câte unul, vedem adunarea spectaculoasă a tuturor forţelor aliate, inclusiv Răzbunătorii, Gardienii Galaxiei, Asgardienii, Maeştrii Artelor Mistice, Piraţii Spaţiali (nu şi X-Men şi Cei Patru Fantastici). Împreună, aceste naţiuni îl înving pe Thanos şi armata lui pentru că ştiu că un atac asupra uneia este un atac asupra tuturor.

Autoarea articolului, Zorianna Kit, scrie: "Mă întreb – înţelege lumea cu adevărat că războiul împotriva Ucrainei suverane este un război împotriva tuturor ţărilor suverane de pe glob?

Va exista un moment de Răzbunători-Sfârşitul Jocului pentru o Ucraina batută, epuizată şi fragmentată?

Păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei este esenţială pentru menţinerea ordinii noastre mondiale, a ordinii de securitate a Europei, a integrităţii conduitei între naţiuni şi a statului de drept global.

Cert este că invazia Rusiei în Ucraina este doar o poartă de intrare pentru Putin.

Dacă capul Medusei nu este tăiat acum, restul Europei va deveni o ţintă, iar Occidentul va avea de tratat un monstru şi mai semnificativ, mai puternic şi mai brutal. Şi ţările aliate ale acelui monstru ar putea fi inspirate să facă acelaşi lucru cu vecinii lor învecinaţi.

Pe măsură ce acest război se prelungeşte, Putin mizează pe indiferenţa lumii. Nu este timpul pentru tihnire. Naţiunile occidentale au dat Ucrainei miliarde de dolari în armament, au primit milioane de refugiaţi şi au impus sancţiuni colective lui Putin şi Rusiei.

Ucrainenii luptă eroic, dar nu sunt supereroi. Ucraina are încă nevoie urgentă de armament mai avansat şi de măsuri mai restrictive impuse atacatorilor săi. Aceasta nu este doar o luptă pentru o Ucraina suverană, ci o luptă pentru o lume suverană.

Răzbunători, Adunaţi-vă!".

2020-2023 - lumea devastată de pandemie, la un pas de izbucnirea unui război mondial din cauza unui dictator agresiv

Revenind în lumea reală, în primăvara anului 2020, aproape cu un an mai târziu de la lansarea filmului, întreaga lume este paralizată de SARS-COV 2 care a debutat în Wuhan, China. Carantinarea, măştile sanitare, telemunca, şcoala online şi comunicarea cu rudele prin ZOOM şi WhatsApp, închiderea şcolilor, cluburilor, cinematografelor, muzeelor, restaurantelor şi stadioanelor, limitarea libertăţii de circulaţie, anularea evenimentelor sportive şi culturale, oamenii infectaţi transportaţi cu izoleta, declaraţiile pe propria răspundere, scenele de groază cu pacienţii conectaţi la aparatele de ventilaţie sau cu mormane de decedaţi în sicrie sau saci negri, toate acestea au făcut parte din viaţa cotidiană.

Pandemia a devenit un eveniment definitoriu al aniilor 2020, la fel cum au fost Atacurile teroriste de la 9/11 din anii 2000 şi Criza Financiară în anii 2010. A schimbat cursul istoriei!

Martie-mai 2020, ianuarie şi aprilie 2021 şi februarie 2022, au fost perioade de coşmar când s-au raportat cele mai multe decese.

OMS estimează că între 6 şi 28 milioane de oameni au decedat din cauza pandemiei, aproximativ 660 milioane de cazuri fiind raportate în întreaga lume. Pandemia nu s-a încheiat, dar mortalitatea a fost redusă prin campaniile de vaccinare la scară largă şi restricţii pentru distanţare socială. Efectele pandemiei încă se resimt - mortalitatea de pacienţi afectaţi de simptomele long-covid este încă în creştere, iar inflaţia şi paralizarea comerţului global au dus la scumpiri în masă.

În februarie 2022, Vladimir Putin a invadat şi bombardat Ucraina, rezultând un nou război rece mult mai agresiv decât cel din anii 1947-1991, precum şi o criză energetică fără precedent în Occident după sistarea livrării de combustibil rusesc ca urmare a sancţiunilor economice.

Statele membre NATO (Răzbunătorii), în frunte cu preşedintele Joe Biden al Statelor Unite (Căpitanul America) şi secretarul norvegian al NATO, Jens Stoltenberg (Thor) oferă ajutor Ucrainei condusă de Volodîmîr Zelenski, un adevărat Om de Fier care este dispus să se sacrifice pentru a-şi apăra libertatea şi autonomia ţării, dar şi securitatea Europei.

2023 ar putea fi anul începerii unei conflagraţii mondiale cum nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial, între NATO şi Rusia, iar frontul de luptă s-ar putea extinde din Ţările Baltice şi Polonia până în România, Moldova şi Ucraina, inclusiv Marea Neagră ar putea fi un teatru de bătălii navale.

Există temere mare de război nuclear. Mulţi analişti cred că Putin ar prefera să dea foc lumii decât să iasă învins din război. La fel era şi Thanos la finalul filmului - când vedea că pierde, era gata să folosească Mănuşa Infinitului pentru a distruge universul şi de a crea altul, "unul obedient şi recunoscător lui".

Oricum, Rusia va fi înfrântă în cele din urmă, NATO deţinând tehnologie militară mai avansată.

Alte producţii arată un 2023 de groază, cu epurări

The Purge: Anarchy, un film american de groază de acţiune distopică din 2014, scris şi regizat de James DeMonaco, şi care reprezintă o continuare a filmului The Purge din 2013, preconizează un viitor sumbru.

America este distopică, condusă de un guvern totalitar cunoscut sub numele de Noii Părinţi Fondatori care coordonează Epurarea anuală, un eveniment de 12 ore care legalizează toate crimele fără intervenţia autorităţilor. Evenimentul este creditat că a salvat economia în colaps a ţării. În timp ce toată lumea din Statele Unite se pregăteşte pentru carnagiu, populaţia săracă a naţiunii nu mai este văzută ca nişte oameni, ci ca un gunoi viu, pe care cei bogaţi îl denunţă că trăiesc doar pentru a-şi servi nevoile. Cu toate acestea, înainte ca cea de-a şasea epurare anuală să înceapă pe 21 martie 2023, un grup de rezistenţă anti-Epurare se opun autorităţilor.

X-men: Days of Future Past (X-Men: Viitorul este Trecut) ilustrează cum ultimul bastion de mutanţi rezistă Santinelelor care au înrobit omenirea şi au epurat planeta de non-oameni. La fel ca în Avengers Endgame, supereroii recurg la metoda călătoriei în timp pentru a schimba cursul istoriei. Este aidoma unui Holocaust.

Seamănă cu Terminator, cu războiul ficţional al roboţilor conduşi de inteligenţa artificială Skynet împotriva oamenilor conduşi de liderul rezistenţei John Connor, care se desfăşoară în 2029. Roboţi cu înfăţişarea lui Arnold Schwarzenegger sunt trimişi într-o călătorie în timp între anii 1984 şi 2003, de către ambele tabere, fie pentru a-l lichida pe John Connor şi pe mama acestuia, fie pentru a-i apăra.