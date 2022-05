A murit Andy Fletcher, clăparul Depeche Mode

Trupa britanică a confirmat moartea acestuia pe reţelele de socializare, spunând că „Fletch avea o adevărată inimă de aur”.

O declaraţie emisă de trupă pe reţelele de socializare arată: „Suntem şocaţi şi cuprinşi de o tristeţe copleşitoare în urma morţii premature a prietenului nostru drag, membru al familiei şi coleg de trupă Andy 'Fletch' Fletcher".

„Fletch avea o adevărată inimă de aur şi era întotdeauna acolo când aveai nevoie de sprijin, de o conversaţie animată, de un râs bun sau de o halbă rece. Inima noastră este alături de familia sa şi vă rugăm să îi respectaţi intimitatea în aceste momente dificile”, a arătat Depeche Mode.

Cunoscut mai ales în timpul carierei sale sub porecla "Fletch", Fletcher s-a născut în 1961 în Nottingham şi s-a mutat la Basildon, unde la sfârşitul anilor 1970 a format trupa Composition Of Sound alături de Martin Gore şi Vince Clarke. Odată cu recrutarea cântăreţului Dave Gahan, şi-au schimbat numele în Depeche Mode, iar trupa s-a bucurat de succese de top, printre care New Life şi Just Can't Get Enough.