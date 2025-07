Apocalipsa gărgărițelor a ajuns în Marea Britanie. Toate orașele sunt invadate, pe plajă nu se poate sta, un meci de cricket a fost suspendat

Roiuri de gărgărițe asemănătoare cu cele din țara noastră au invadat Marea Britanie, mai ales litoralul, scrie DailyMail.

O invazie asemănătoare cu cea din 1976, un an cu o vară extrem de fierbinte. Rețelele sociale britanice au fost invadate de imagini cu oameni și lucruri invadate de gărrgărițe. Într-un clip care a devenit viral, o femeie este acoperită de micile insecte, iar legenda spune: „Ăsta e un semn să nu te duci la plajă azi”.

Alte postări arată gărgărițe urcând în sute pe cărucioare, mașini, umbrele și chiar pe mâncarea oamenilor.

Profesorul Stuart Reynolds, biolog specializat în insecte la Universitatea din Bath, a declarat, citat de publicația amintită:

„Ecologia este complicată, e o problemă cu mulți factori, dar cu siguranță vremea caldă și uscată din ultima perioadă are legătură”.

Did you know?

A swarm of ladybugs is called a loveliness.

It’s also called a colony or a cluster, and in the UK they’re called ladybirds.pic.twitter.com/hIqkEzTCVA

— Massimo (@Rainmaker1973) February 11, 2024