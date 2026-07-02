Beach, Please! 2026: A început distribuirea brățărilor de acces. De unde pot fi ridicate

Ridicarea anticipată a brățărilor este disponibilă pentru deținătorii abonamentelor de cinci zile General Access, care oferă acces în zona generală a festivalului, și Golden Circle, care permite accesul într-o zonă situată în apropierea scenei principale. Pentru ridicarea brățării este necesară efectuarea în prealabil a check-in-ului online.

Măsura are drept scop reducerea timpilor de așteptare la intrarea în festival.

Unde pot fi ridicate brățările

În București, brățările pot fi ridicate la București Mall și Promenada Mall până pe 5 iulie, iar la AFI Cotroceni în perioada 3 -5 iulie. Puncte de distribuire sunt deschise și la City Park Mall și Glo Vino din Constanța, între 3 și 5 iulie.

În weekend, brățările vor putea fi ridicate și de la Iulius Mall din Cluj-Napoca, Palas Mall din Iași, Iulius Town din Timișoara și Electroputere Mall din Craiova.

Organizatorii au amenajat și un punct de ridicare la Glopark Lake, în București, deschis între 3 și 5 iulie și destinat exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Programul complet al punctelor de ridicare a brățărilor este disponibil pe paginile oficiale ale festivalului.

Ce documente sunt necesare

Brățara poate fi ridicată numai personal, după efectuarea check-in-ului online și pe baza unui act de identitate valabil, în original. Organizatorii precizează că brățara este montată direct pe încheietura mâinii în momentul ridicării și nu poate fi preluată în numele altei persoane.

Participanții cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani trebuie să prezinte și acordul parental în original, disponibil pentru descărcare pe site-ul festivalului.

Ediție aniversară Beach, Please!

Festivalul se va desfășura în perioada 8–12 iulie, la Costinești, în Nibiru, noul resort de divertisment dezvoltat de organizatorii Beach, Please! pe litoralul românesc.

Ediția din acest an este promovată drept una aniversară, fiind cea de-a cincea ediție a festivalului. În ultimele zile, aceștia au publicat mai multe mesaje pe rețelele sociale în care descriu ediția din 2026 drept „cea mai mare de până acum” și o „celebrare de neuitat”.

Beach, Please! a fost lansat în 2022, la Costinești, iar prima ediție a reunit exclusiv artiști români din zona hip-hop și trap. Din 2023, festivalul a început să includă în program artiști internaționali de prim rang, iar în anii următori s-a extins constant ca suprafață, investiții și număr de participanți.

Nume mari la Beach, Please! 2026

Beach, Please! este prezentat drept cel mai mare festival dedicat muzicii hip-hop și culturii urbane, iar ediția din acest an va reuni artiști internaționali precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Quavo, Yeat și Tyla, alături de zeci de artiști români.

Ridicarea brățărilor înainte de începerea festivalului este recomandată de organizatori pentru a evita aglomerația și cozile de la punctele de acces în zilele evenimentului.