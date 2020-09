Beyonce, în discuţii despre reunirea trupei Destiny’s Child

Dacă te-ai numărat printre fanii Destiny's Child, atunci sigur te vei bucura să afli că Beyonce este în discuţii cu fostele sale colege, Michelle Williams şi Kelly Rowland, pentru reunirea trupei.

Cele trei cântăreţe, care au lansat hituri ca „Independent Women”, „Survivor” şi „Bootylicious”, au cântat cel mai recent împreună în 2018, într-o apariţie specială la festivalul american Coachella.

Surse apropiate grupului spun că acestea pregătesc noi piese care vor fi lansate spre sfârşitul anului.

Trupa Destiny's Child s-a lansat în 1997 şi s-a destrămat în 2006, iar, în 2013, a susţinut un concert la gala Super Bowl. A vândut peste 60 de milioane de albume şi a primit trei premii Grammy.

Printre alte trupe celebre care au anunţat că se vor reuni se numără Genesis, care va susţine un turneu la sfârşitul anului, Rage Against The Machine, Faith No More şi My Chemical Romance, cu concerte programate în 2021.