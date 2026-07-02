Cadou neașteptat. Directorul unei firme le-a oferit angajaților câte o husă de saltea în valoare de 3.000 de dolari

Directorul general al startup-ului de inteligență artificială Factory, Matan Greenberg, a oferit fiecărui angajat o husă de saltea în valoare de 3.000 de dolari pentru a îmbunătăți calitatea somnului, potrivit Business Insider.

Greenberg consideră că investițiile în sănătatea și recuperarea angajaților reprezintă o investiție, nu o cheltuială, deoarece le afectează în mod direct capacitatea de muncă.El spune că salteaua de 3.000 de dolari „merită fiecare bănuț”.

Ce face salteaua minune

Fiecare dintre cei 30 de angajați ai firmei a primit husa de saltea Eight Sleep. Dispozitivul poate răci sau încălzi patul până la o temperatură ideală de somn.

Experții spun că decizia este bună. Somnul afectează direct capacitatea creierului de a gândi logic, de a menține concentrarea, de a lua decizii și de a controla impulsurile. Atunci când nu dormim suficient, aceste funcții slăbesc.