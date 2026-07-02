Cadou neașteptat. Directorul unei firme le-a oferit angajaților câte o husă de saltea în valoare de 3.000 de dolari

Directorul general al startup-ului de inteligență artificială Factory, Matan Greenberg, a oferit fiecărui angajat o husă de saltea în valoare de 3.000 de dolari pentru a îmbunătăți calitatea somnului, potrivit Business Insider.
Greenberg consideră că investițiile în sănătatea și recuperarea angajaților reprezintă o investiție, nu o cheltuială, deoarece le afectează în mod direct capacitatea de muncă.El spune că salteaua de 3.000 de dolari „merită fiecare bănuț”.
Fiecare dintre cei 30 de angajați ai firmei a primit husa de saltea Eight Sleep. Dispozitivul poate răci sau încălzi patul până la o temperatură ideală de somn.
Experții spun că decizia este bună. Somnul afectează direct capacitatea creierului de a gândi logic, de a menține concentrarea, de a lua decizii și de a controla impulsurile. Atunci când nu dormim suficient, aceste funcții slăbesc.