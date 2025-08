Capsula „Crew Dragon” a SpaceX s-a conectat cu Stația Spațială Internațională

Compania SpaceX, a lui Elon Musk anunță pe X conectarea capsulei Crew Dragon cu Stația Spațială Internațională, în cadrul unei misiuni care va dura aprox. șase luni, potrivit AFP.

Capsula Crew Dragon are la bord doi americani, un rus și un japonez și este, probabil, cea mai armonioasă colaborare între trei națiuni foarte puternice.

Aceasta s-a conectat la ora 06.27 GMT, deasupra regiunii sud-estice a Pacificului.

Astronauții americani Zena Cardman și Mike Fincke, rusul Oleg Platonov și japonezul Kimiya Yui au fost lansați în spațiu vineri, la Centrul Spațial Kennedy din Florida, la bordul capsulei montate în vârful unei rachete purtătoare, din gama Falcon 9.

Cu puțin timp înainte de conectare, echipajul de pe Stația Internațională le-a transmis celor patru că au mâncare caldă și băuturi proaspete: „Avem băuturi proaspete, mâncare caldă și vă așteptăm. Pe curând!”

The hatches opened between the @SpaceX Dragon and the space station at 3:46am ET today and the #Crew11 quartet joined the Exp 73 crew. https://t.co/YkICXIdLU0 pic.twitter.com/NfAgJrnWfD

— International Space Station (@Space_Station) August 2, 2025