Caz revoltător în Africa de Sud: Un fermier alb a fost trimis în judecată pentru că a ucis două femei de culoare și și-a hrănit porcii cu ele

Un fermier din Africa de Sud și doi angajați ai săi au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au împușcat două femei de culoare și au dat trupurile acestora porcilor, într-un caz care a stârnit revoltă la nivel național și a amplificat tensiunile rasiale din țară.

Conform BBC, în Africa de Sud, a început procesul unui fermier, Zachariah Johannes Olivier (60 de ani), acuzat alături de doi angajați ai săi, Adrian de Wet (19 ani) și William Musora (50 de ani) de uciderea a două femei de culoare, Maria Makgato (45 de ani) și Lucia Ndlovu (34 de ani), la ferma lui din provincia Limpopo.

This man killed two black women and fed their bodies to pigs , now he is in court crying , their families and friends cried more than you idiot 🙄 pic.twitter.com/ZTW9ksvJtt

— The Instigator (@Am_Blujay) November 22, 2024