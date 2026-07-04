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Cea mai mare cameră digitală din lume începe să fotografieze universul. Misiunea va dura 10 ani

Cea mai mare cameră digitală din lume a început o misiune de zece ani de cartografiere a cerului.
Cea mai mare cameră digitală din lume începe să fotografieze universul. Misiunea va dura 10 ani
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 10:33, Știrile zilei
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Cea mai mare cameră digitală din lume a început o misiune de zece ani de cartografiere a cerului. Instrumentul se află la Observatorul Vera C. Rubin din Chile, în emisfera sudică. Scopul principal al proiectului este studierea materiei întunecate din univers, conform Euronews.

 

Camera este amplasată pe vârful Cerro Pachón, în Chile. Aceasta are dimensiunea aproximativă a unei mașini mici. Instrumentul cântărește în jur de 3.000 de kilograme.

În următorii zece ani, camera va realiza între 700 și 800 de imagini pe noapte. Rezultatul va fi o cartografiere fără precedent a universului.

A început cea mai ambițioasă cartografiere a universului. Camera care va realiza sute de imagini în fiecare noapte

Phil Marshall este director adjunct de operațiuni la Observatorul Vera C. Rubin. Proiectul le va permite oamenilor de știință să acopere întregul cer al emisferei sudice, a declarat el. Aceștia vor putea realiza și un inventar detaliat al sistemului solar.

Observațiile ar putea ajuta la descoperirea a milioane de asteroizi noi. Cercetătorii vor căuta și ipotetica Planetă Nouă, încă neconfirmată oficial.

Telescopul va cartografia, de asemenea, structura Căii Lactee în detaliu. Instrumentul va fi folosit pentru a studia supernovele și găurile negre. Materia întunecată și energia întunecată rămân, de asemenea, obiective centrale de cercetare.

Observatorul poartă numele astronomei americane Vera Rubin. Cercetările sale de pionierat au adus prima dovadă solidă a materiei întunecate. Rubin și-a publicat primele imagini anul trecut, înainte de startul oficial. Printre acestea s-au numărat imagini spectaculoase ale Nebuloasei Lagunei. Nebuloasa se află la mii de ani-lumină distanță de Pământ.

Marshall a descris proiectul drept o colaborare științifică de anvergură majoră. El a spus că rezultatul arată ce pot realiza echipele internaționale numeroase. Colaborarea dintre mai multe instituții a fost esențială pentru finalizarea proiectului.

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