Creatorul mai multor nave emblematice din Războiul Stelelor a decedat

El a spus că "o săgeată aruncată spre o ţintă într-un pub britanic" i-a oferit conceptul pentru aripa X-wing şi a explicat cum a proiectat din greşeală o trăsătură iconică a Stelei Morţii care a devenit un punct crucial al intrigii.

„Iniţial, nu am plănuit ca Steaua Morţii să aibă un şanţ, dar când lucram cu matriţa, am observat că cele două jumătăţi se micşoraseră în punctul în care se întâlneau la mijloc", a declarat el pentru Reddit. „Ar fi fost nevoie de o săptămână de muncă doar pentru a umple, a şlefui şi a umple din nou această denivelare. Aşa că, pentru a mă scuti de muncă, m-am dus la George şi i-am sugerat un şanţ. Ideea i-a plăcut atât de mult încât a devenit unul dintre cele mai emblematice momente din film!".

Cantwell a lucrat, de asemenea, la filmele "Close Encounters of the Third Kind" şi "WarGames" şi a scris două romane ştiinţifico-fantastice.

„Nu aş fi putut alege un moment mai bun pentru a mă naşte", a scris el odată. „S-au întâmplat atât de multe lucruri atât de repede! Visele noastre de zbor în spaţiu se maturizează şi cred că într-o zi, în curând, vom explora următoarele minuni ale galaxiei noastre care ne aşteaptă”.