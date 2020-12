Cum a crescut industria cinematografică din Noua Zeelandă în timpul pandemiei? Ţara insulară a devenit „Hollywood-ul Pacificului”

Industria cinematografică din Noua Zeelanda a avut o creştere uriaşă în ce priveşte industria cinematografică. Datorită gestionării pandemiei Covid-19 superproducţii internaţionale ca Avatar, Lord of the Rings de la Amazon au fost realizate cu succes în acest an, regizorii prin condiţiile de siguranţă au încercat să se apropie uşor uşor de o viaţă cât mai normală.

Noua Zeelanda a reuşit să capteze atenţia regizorilor şi actorilor internaţionali prin deschiderea frontierelor. Regizori renumiţi precum James Cameron şi Landau, deşi au stat 14 zile în carantină, au putut relua activitatea.

Filmele create în Noua Zeelanda au primit, de asemenea, un impuls din partea box-office-ului american, care susţine industria. Un regizor local a glumit pe seama dezvoltării cinematografiei în ţara insulară: „Acum locuiesc în Hollywood-ul Pacificului”.

Producătorul Avatar, Jon Landau a împărtăşit fotografii din culisele producţiei din Noua Zeelandă. Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet şi Cliff Curtis au putut fi văzuţi în timpul filmărilor. În tot acest timp James Cameron a reuşit să confirme că producţia Avatar 2 este 100% completă şi cam 95% pentru Avatar3.

“Suntem norocoşi că suntem izolaţi de restul lumii şi simt că avem un guvern care a fost de mare ajutor pentru industria cinematografică. Suntem în Hollywood-ul Pacificului şi este aproape prea uşor să dăm de la sine cât de norocoşi suntem” a spus Annabelle Sheehan, Directorul executiv al Comisiei pentru film din Noua Zeelandă.