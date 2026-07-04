De ce nu ar trebui să uzi gazonul zilnic. Avertismentul unui specialist

Deși pare surprinzător, iarba rezistă mai bine atunci când solul este lăsat să se usuce ușor între udări. Un sistem radicular bine dezvoltat îi permite să suporte mai ușor perioadele de caniculă și secetă.

Potrivit AOL, care îl citează pe Clint Waltz, cercetător și specialist în gazon la Universitatea din Georgia, „udarea incorectă este cea mai mare greșeală care poate dăuna unui gazon”.

„Atunci când gazonul este slăbit, nu mai are sistemul radicular puternic de care are nevoie pentru a face față altor factori de stres, precum căldura, seceta, bolile sau dăunătorii”, explică specialistul.

Principalul inamic al gazonului

Mulți proprietari de grădini udă gazonul zilnic, considerând că astfel îl mențin sănătos. Specialistul avertizează însă că efectul poate fi exact opus.

„Udarea excesivă este problema numărul unu care slăbește gazonul. Gazonul este mult mai rezistent decât îi acordăm noi credit”, spune Waltz.

Potrivit acestuia, atunci când iarba este obligată să caute apa în profunzime, rădăcinile se dezvoltă mai bine și devin mai rezistente. „Când gazonul crește în condiții ceva mai uscate, rădăcinile primesc semnalul că trebuie să caute apă. Astfel se formează un sistem radicular mai adânc și mai extins, capabil să reziste mai bine stresului din mediu”.

Prea multă apă favorizează bolile

Excesul de apă creează condiții ideale pentru dezvoltarea ciupercilor care provoacă boli.

„Majoritatea agenților patogeni au nevoie de aproximativ 12 ore de umezeală pentru a se instala. Când udați prea mult, mențineți un mediu favorabil apariției bolilor”, avertizează experții.

În plus, rădăcinile au nevoie nu doar de apă, ci și de oxigen. „Solul conține pori umpluți cu aer. Atunci când udați excesiv, acești pori se umplu cu apă, iar rădăcinile ajung practic să se sufoce. În timp, solul se compactează, iar oxigenul disponibil pentru rădăcini scade și mai mult”, explică specialistul.

Totodată, un gazon udat excesiv creează condiții favorabile pentru apariția unor buruieni care preferă solurile compacte.

Câtă apă trebuie să primească gazonul

Potrivit cercetărilor, majoritatea tipurilor de gazon au nevoie de aproximativ 25 de litri de apă pe metru pătrat în fiecare săptămână, ceea ce echivalează cu aproximativ 2,5 centimetri de precipitații. În cazul solurilor nisipoase, necesarul poate ajunge la circa 38 de litri pe metru pătrat, echivalentul a aproximativ 3,8 centimetri de precipitații.

Pentru a verifica dacă instalația de irigații distribuie cantitatea potrivită de apă, specialistul recomandă un test simplu: amplasarea unui recipient cu pereți drepți sub aspersoare timp de 15 minute. Cantitatea colectată se înmulțește cu patru pentru a afla câtă apă este distribuită într-o oră. Testul ar trebui repetat în mai multe zone ale gazonului, iar valorile obținute mediate pentru a estima timpul optim de funcționare al sistemului de irigații.

Patru recomandări pentru un gazon sănătos

Clint Waltz recomandă montarea unui senzor de ploaie, care oprește automat sistemul de irigații după precipitații suficiente, precum și verificarea periodică a instalației pentru a depista eventualele pierderi de apă sau blocaje. De asemenea, aspersoarele ar trebui reglate astfel încât apa să nu fie risipită pe alei, trotuare sau carosabil.

Pentru cei care intenționează să își refacă gazonul, specialistul consideră că o soluție bună este alegerea unor soiuri moderne de iarbă, dezvoltate pentru un consum mai eficient de apă.