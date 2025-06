Demis Hassabis, CEO DeepMind, despre frica pierderii locurilor de muncă („jobpocalips”)

Demis Hassabis, CEO-ul diviziei de cercetare în inteligență artificială a Google (DeepMind) și laureat al Premiului Nobel pentru chimie, nu crede în ceea ce el numește „jobpocalips” – apocalipsa locurilor de muncă.

Ceea ce îl îngrijorează cu adevărat pe Hassabis este faptul că modele de inteligență sofisticată și autonomă pot fi ajunge pe mâini greșite, a spus el într-o discuție cu jurnalista CNN Anna Stewart, la Festivalul SXSW din Londra, un festival intersecțional, de muzică, film, artă și tech.

„Ambele riscuri sunt importante și dificile” a spus el.

„Un actor rău intenționat ar putea deturna aceste tehnologii în scopuri dăunătoare. Așadar, o întrebare importantă este… cum limităm accesul la aceste sisteme – aceste sisteme puternice – pentru cei cu intenții rele, dar permitem în același timp celor bine intenționați să facă lucruri uimitoare cu ele?”.

El a exemplificat cu capacitatea Inteligenței Artificiale de a genera mesaje vocale și, mergând mai departe, a atras atenția că multe astfel de voci au fost manipulate să imite voci ale oficialilor din diverse guverne, generând deep-fake-uri periculoase.

Amidst the massive demand for Gemini 2.5 and Veo 3 models, wanted to also give a big shout out to our world-class infrastructure, chip and SRE teams, who work tirelessly to keep our wonderful TPUs from melting, and without whose incredible work none of this would be possible. https://t.co/SkajSXXu3Y pic.twitter.com/fXE0fde7yd

— Demis Hassabis (@demishassabis) May 31, 2025