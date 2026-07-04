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Descoperire spectaculoasă în Costa Rica. O nouă specie de rechin-fantomă, identificată în Pacific

O nouă specie de rechin-fantomă ar fi fost descoperită în Pacific, lângă Costa Rica. Analizele genetice arată diferențe clare față de speciile cunoscute.
Descoperire spectaculoasă în Costa Rica. O nouă specie de rechin-fantomă, identificată în Pacific
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 07:33, Știrile zilei
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Cercetătorii din Costa Rica au anunțat descoperirea unei posibile noi specii de rechin-fantomă în Oceanul Pacific. Exemplarul are un nas mai scurt și un corp mai închis la culoare decât speciile deja cunoscute, potrivit AFP.

Specia a fost descoperită în apropierea Capului Blanco și a insulei del Caño. Aceasta este „singura specie de rechin-fantomă cunoscută pe coasta Americii Centrale”, potrivit lui Arturo Angulo Sibaja. Angulo Sibaja este profesor și cercetător la Facultatea de Biologie a Universității din Costa Rica.

Până acum, alte trei specii de rechin-fantomă fuseseră identificate în Africa de Sud, Taiwan, Australia și Japonia. O a treia zonă cunoscută se află în Oceanul Atlantic, între Groenlanda și Brazilia.

Rechinul-fantomă care i-a surprins pe cercetători. Ar putea fi o specie complet nouă

Exemplarul din Costa Rica are un nas mai scurt decât rudele sale deja cunoscute.Culoarea este mai închisă, iar țepii sunt mai lungi.

Analizele genetice arată că organismele din Costa Rica nu se pot reproduce cu speciile cunoscute. Concluzia îi aparține tot cercetătorului Arturo Angulo Sibaja.

Totuși, exemplarele seamănă cu cele observate în apropierea Peruului și a Chile. Cercetătorii au nevoie de analize comparative suplimentare pentru a stabili dacă este aceeași specie.

Angulo consideră probabil ca noua specie să aibă o răspândire mai largă. Aceasta ar putea acoperi coasta Pacificului din America Centrală și de Sud.

Creatura misterioasă găsită în Pacific. Cercetătorii vorbesc despre o nouă specie de rechin-fantomă

Rechinii-fantomă mai sunt numiți și himere și au un schelet complet cartilaginos. Aceștia sunt înrudiți atât cu rechinii, cât și cu pisicile de mare. Animalele se hrănesc cu crustacee, la adâncimi de până la 2.600 de metri.

Rechinii-fantomă s-au separat genetic de strămoșii rechinilor acum aproape 400 de milioane de ani.

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