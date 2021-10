Doliu în familia „Friends”. Actorul James Michael Tyler, interpretul lui Gunther, a murit

"Lumea l-a cunoscut ca Gunther (al şaptelea "prieten"), din serialul de succes Friends, dar cei dragi lui Michael l-au cunoscut ca actor, muzician, susţinător al conştientizării cancerului şi soţ iubitor", arată declaraţia lui Benson.

Tyler a decedat duminică în locuinţa sa din Los Angeles, după o luptă cu cancerul de prostată, diagnosticat pentru prima dată în 2018.

Actorul a fost cunoscut mai ales pentru că l-a interpretat pe Gunther, managerul cafenelei Central Perk şi admiratorul lui Rachel în celebrul serial din anii '90, dar a jucat în numeroase alte titluri, printre care "Scrubs", "Modern Music" şi "Sabrina the Teenage Witch".

Tyler a dezvăluit pentru prima dată că se lupta cu cancerul de prostată în luna iunie, când a vorbit la emisiunea Today Show de la NBC şi a spus că medicii i-au descoperit cancerul în timpul unui control medical de rutină, la 56 de ani.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz