Faza a patra din Universul Cinematic Marvel se va încheia în toamnă. Fazele 5 şi 6 sunt deja în pregătire

Faza a patra se încheie. Vom face cunoştinţă cu Ironheart, personajul care îl va înlocui pe Iron Man

Când Faza 4 a fost anunţată iniţial în 2019, au existat o mulţime de surprize, noi filme şi seriale captivante, dar şi serviciul Disney+.

Însă a venit pandemia de coronavirus şi producţia multor filme a fost perturbată şi deşi mulţi fani au simţit lipsa unor personaje ca Iron Man şi Captain America, faza a patra n-a avut probleme în privinţa încasărilor:

Black Widow a obţinut 379 milioane de dolari

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 432 milioane de dolari

Eternals - 402 milioane de dolari

Spider-Man: No Way Home - 1,9 miliarde de dolari

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 954 milioane de dolari

Thor: Love and Thunder - 605 milioane de dolari

Black Panther: Wakanda Forever va fi fără actorul Chadwick Boseman în rolul protagonistului, căci a murit de cancer în 2020.

Actriţa Letitia Wright, care o joacă pe Shuri, va prelua aşadar rolul de protagonist al filmului. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 11 noiembrie 2022, transmite IGN.

Filmul ne va face cunoştinţă cu un nou personaj care va lua locul lui Tony Stark, Riri Williams, cunoscută ca Ironheart, o tânără genială care fabrică armuri de luptă. Personajul va fi interpretat de actriţa Dominique Thorne.

Faza a patra a avut şi seriale de succes ce au fost exclusiv difuzate pe platforma Disney Plus - WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel şi She-Hulk: Attorney at Law.

Faza a cincea va debuta în 2023 şi va dura doar un an. Blade revine pe marile ecrane după aproape 20 ani de absenţă

Faza a Cincea va debuta cu filmul Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cu Paul Rudd care revine în rolul Omului Furnică pentru a-l confrunta pe Kang Cuceritorul.

În mai 2023 va fi lansat mult aşteptatul film Guardians of the Galaxy Vol. 3 cu Adam Warlock ca antagonist.

Apoi, în iulie va fi lansat The Marvels, cu Brie Larson în rolul Căpitanului Marvel, Iman Vellani în rolul adolescentei Kamala Khan din serialul Ms. Marvel şi Teyonah Parris în rolul lui Monica Rambeau.

Blade, care se întoarce după aproape 20 ani de absenţă, şi va fi interpretat de Mahershala Ali, va apărea pe ecranele în noiembrie 2023.

În 2024, Faza a Cincea se va încheia cu Captain America: New World Order, cu Sam Wilson/The Falcon în rolul Căpitanului America, şi Thunderbolts, o echipă de anti-eroi similară cu Brigada Sinucigaşilor din universul DC Comics.

Serialele ce vor fi lansate în această perioadă vor fi sezonul 2 la What If...?, Secret Invasion, Echo, Loki (sezonul 2), Ironheart, Agatha: Coven of Chaos şi Daredevil: Born Again.

Faza a şasea va încheia Saga Multiversului. Întoarcerea celor Patru Fantastici, Războaiele Secrete şi Kang Cuceritorul vor face spectacol

În aprilie 2014, Kevin Feige, a spus că au fost pregătite filme în cadrul universului cinematografic Marvel (MCU) până în 2028.

Primele trei faze s-au concentrat pe Infinity Saga - pe personajele Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye şi Black Widow, şi aventurile lor în căutarea celor Şase Pietre ale Infinitului. Infinity Saga s-a încheiat cu lupta finală dintre Răzbunători şi Thanos.

Fazele 4, 5 şi 6 se concentrează pe peripeţiile noilor Răzbunători în Multivers şi confruntările cu Kang Cuceritorul ce a fost dezvăluit ca antagonist în sezonul 1 din serialul Loki.

Faza a şasea va debuta în noiembrie 2024 cu filmul Cei Patru Fantastici, şi nu va fi o resetare, în sensul că nu va mai aborda povestea de origine a personajelor , având în vedere că au mai fost deja trei filme în trecut ce au schimbat actorii.

Pe 2 mai 2025 este programat să fie lansat filmul Avengers: The Kang Dynasty, iar pe 7 noiembrie 2025 este programat Avengers: Secret Wars, în care răzbunătorii din mai multe universuri paralele se vor lupta cu Beyonder, un răufăcător mult mai periculos decât Thanos, fiind o entitate atotputernică.

Povestea va avea la bază seria Secret Wars din benzile desenare, în care Beyonder i-a răpit pe supereroii şi răufăcătorii din Universul Marvel şi i-a pus să lupte pe o altă planetă numită Battleworld.

Filmele Marvel nu se opresc aici

Faza a şasea se va încheia în noiembrie 2025 şi rămâne de văzut dacă va fi o fază a şaptea sau dacă filmele Marvel vor fi de sine stătătoare.

În orice caz, trendul filmelor moderne cu supereroii Marvel, debutat din anul 2000, nu prea pare să înceteze curând.

Până în 2028-2030, MCU plănuieşte să lanseze filmul Deadpool 3 cu Ryan Reynolds în rolul principal.

O continuare la Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a fost de ceva timp anunţată, iar într-un viitor apropiat va fi lansat şi un film X-Men.

Rămâne de văzut şi dacă Sony va continua seria filmelor Spider-Man cu Tom Holland aşa cum i-a obişnuit pe fani cu tradiţia lansării unui film la un interval de doi ani, şi este posibil ca Taika Waititi să producă Thor 5.