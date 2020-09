Fenomenul Trap face furori pe Youtube şi a cucerit noua generaţie

Muzica trap este un trend care cucereşte pe zi ce trece tot mai mulţi fani. Noua generaţie este publicul artiştilor care reprezintă acest stil muzical. Acest fenomen a apărut în cartierul Bronx, din New York, în 1970, însă a devenit mai cunoscut din anii 90. În România prima trupă care a adoptat acest sound a fost Şatra Benz, urmată de alţi trap-eri precum Lino Golden, Nane, 5 Gang şi alţii. Lino îţi spune că acest stil muzical l-a ajutat foarte mult în cariera lui de artist, iar Killa Fonic recunoaşte că a moştenit această pasiune de la tatăl lui şi a crescut cu acest stil muzical.

Lino Golden: Pe mine da, m-a ajutat foarte mult trap-ul să ajung mai cunoscut, să am vizualizări pentru că asta fac cel mai bine şi cred că a văzut toată lumea că e natural, vine de la sine şi că nu mă chinui deloc şi că asta o sa fac mereu.

Killa Fonic: Trapul face parte din hip-hop, din cultura şi din genul ăsta muzical. Am cochetat cu toate subgenurile de hip hop si nu numai. Este ultimul element, ultima cea mai proaspătă ramură din hip hop şi tinerii sunt foarte proaspeţi, sunt generaţia nouă şi e normal să rezoneze cu noul. E interesant cum s-a ajuns aici, cândva era un gen foarte nişat, toată cultura hip-hop era nişată, la fel ca şi trap-ul în Romania, eu când am inceput până şi prietenii mei cei mai apropiaţi mi-au spus: Bro, e tare rău ce faci dar la noi în ţară nu cred că o să prindă chestia asta. Eu am ajuns cu piese precum, nu spun Bambolina, dar Miami Beach este o piesă gangsta rap, e o piesă trap, e foarte puţin comerţ acolo şi totuşi a ajuns pe radio. Lucrurile se schimbă şi evoluează într-un fel frumos chiar şi la noi.