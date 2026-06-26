Film despre războiul din Ucraina, lansat pe o populară platformă de streaming. Thrillerul este inspirat din fapte reale

Noul film de acțiune se numește „Killhouse” și a fost lansat vineri pe platforma de streaming Netflix, potrivit Kyiv Independent.

Un film de război cu civili și militari

Parțial inspirat din evenimente reale, filmul lui Liubomir Levitski începe cu un cuplu de civili din Ucraina care se aventurează în zona între liniile ruse și ucrainene pentru a-și salva fiica. Fata fusese răpită și dusă pe teritoriul ocupat de Rusia, iar rușii solicită o răscumpărare. Deoarece nu primesc ajutor de la organizațiile internaționale, cei doi părinți decid să plece singuri în misiunea de salvare

Încercarea lor se transformă rapid într-un coșmar atunci când vehiculul lor este atacat de o unitate a rușilor. Incidentul este observat cu ajutorul dronelor de militarii ucraineni. Ei lansează o operațiune de salvare și reușesc să extragă cuplul de pe linia de front.

Ulterior, rușii cresc miza și solicită ca în schimbul eliberării fetei să primească o jurnalistă americană integrată în Legiunea Internațională a Ucrainei. Deși i se propune să plece cu ajutorul unei echipe CIA, jurnalista decide să aibă încredere în militarii ucraineni.

Filmul a fost lăudat de experți

Filmul iese în evidență pentru că este inspirat din fapte reale și pune în lumină curajul și ingeniozitatea soldaților ucraineni, fără a glorifica războiul, spun criticii. Totodată, filmul expune pericolele reale și adevărurile dure de pe front. De asemenea, pelicula arată aspecte din războiul modern, mai ales cele privitoare la utilizarea dronelor.

Criticii au spus despre „Killhouse” că se distinge ca un film de acțiune inovator care depășește limitele stabilite și ridică ștacheta prin abordarea sa. Deși nu este neobișnuit ca filmele de război să se inspire din viața reală, „Killhouse” merge mai departe, estompând linia dintre ficțiune și realitate prin intermediul distribuției.

În film apar personaje reale

În film apar personaje reale precum jurnalista americană Audrey Macalpine, fostul șef al serviciilor de informații militare Kyrylo Budanov și generalul de brigadă al Brigăzii a Treia de Asalt Andriy Biletskyi. Ei apar în rolul lor.

Totodată din distribuție fac parte mai mulți militari ucraineni în activitate care au jucat alături de actori profesioniști.