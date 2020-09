Gadget-urile s-au vândut în pandemie ca de Balck Friday. Cum sunt susţinuţi de companii angajaţii care lucrează remote

Angajaţii din IT s-au acomodat cel mai bine la munca de acasă în timpul pandemiei. Au avut şi ajutor ca să poată lucra fără probleme. În timp ce unele companii le-au permis să îşi ia acasă laptop-urile de serviciu şi scaunele de birou, altele le-au pus la dispoziţie angajaţilor pachete de beneficii de nerefuzat care le decontează până şi banii de chirie. Nu e de mirare că vânzările de gadget-uri au crescut în această perioadă cu peste 30 la sută faţă de anul trecut, conform celui mai recent raport emag. Bogdana este una dintre angajaţii IT care lucrează de acasă şi spune că şi-a cumpărat tot ce a avut nevoie ca să se simtă în cele opt ore pe zi cât stă în faţa calculatorului, ca la serviciu.

Bogdana Haiura, IT-ist: Mi-am cumpărat un birou, un scaun. Monitor deja aveam. Mă ajută foarte mult să am monitor pe lângă laptop şi acest suport de picioare care îmi face viaţa mai uşoară când obosesc. Compania a fost foarte ok din punctul ăsta de vedere că ne-a permis să ne luăm monitoarele şi scaunele acasă. În caz că plec şi mi se descarcă telefonul am apelat la o baterie externă să pot intra în call-uri dacă e nevoie.

Ruxandra Ţereanu, reprezentant firmă de IT: Primul pas a fost să extindem pachetul de beneficii. Astfel, ei au putut să îşi deconteze echipament de birou, scaune, mese de birou, dar şi utilităţi: facturi de curent, întreţinere, chirie. De asemenea, am realizat că e o perioadă dificilă nu doar din punct de vedere logistic, ci şi cu încărcătură emoţională destul de puternică astfel încâ am extins asigurarea de sănătate ca să acopere şi consultaţii psihologice şi de psihiatrie.