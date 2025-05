GTA VI a fost amânat pentru 2026. Avem data oficială de lansare!

Într-un comunicat, Rockstar și-a cerut scuze pentru întârzierea semnificativă a jocului, așteptat să fie cea mai mare lansare de divertisment din toate timpurile.

„Ne pare foarte rău că acest lucru este mai târziu decât vă așteptați”, a precizat comapania Rockstar.

„Interesul și entuziasmul din jurul unui nou Grand Theft Auto au fost cu adevărat umilitoare pentru întreaga noastră echipă. Vrem să vă mulțumim pentru sprijinul și răbdarea dvs. în timp ce lucrăm pentru a termina jocul. Cu fiecare joc pe care l-am lansat, obiectivul a fost întotdeauna să încercăm să vă depășim așteptările, iar Grand Theft Auto VI nu face excepție. Sperăm că înțelegeți că avem nevoie de acest timp suplimentar pentru a livra la nivelul de calitate pe care îl așteptați și îl meritați. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe informații cu voi în curând”, a adăugat compania.

Jocul urma să fie cea mai mare lansare de divertisment din acest an, analiștii preconizând că va genera 3 miliarde de dolari în primul său an. Întârzierea pentru GTA 6 deschide a doua jumătate a anului 2025 pentru o serie de alte jocuri. Borderlands 44, Battlefield, Marathon și Ghost of Yotei pot profita de eliberarea acestui slot de lansare, relatează IGN.