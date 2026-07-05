Harry Styles dă lovitura pe Wembley. A stabilit un nou record de bilete vândute

Harry Styles a devnit interpretul cu cele mai multe concerte susținute într-un singur an pe Wembley și artistul solo cu cea mai lungă rezidență pe stadion, potrivit BBC.

Record pe Wembley

Harry Styles a început seria concertelor de la Londra pe 12 iunie, în cadrul turneului „Together, Together”. Ultimul spectacol a avut loc sâmbătă seara, în fața a aproximativ 80.000 de spectatori. Inițial, artistul avea programate șase concerte pe Wembley. Numărul acestora a fost dublat după cererea foarte mare de bilete.

Prin cele 12 spectacole consecutive cu casa închisă, Styles a depășit recordul stabilit de Coldplay, care a susținut zece concerte pe stadion în vara anului trecut. De asemenea, artistul a trecut peste performanța lui Taylor Swift, care a avut opt concerte pe Wembley în 2024.

Înaintea ultimului spectacol, reprezentanții stadionului au inaugurat un panou comemorativ dedicat recordului stabilit de cântăreț. „12 concerte. Un record. Un loc în istoria Wembley”, au transmis administratorii arenei.

Mesaj emoționant pentru foștii colegi din One Direction

În timpul ultimului concert, Harry Styles le-a mulțumit foștilor colegi din One Direction pentru rolul pe care l-au avut în cariera sa. „Nu aș fi fost pe această scenă fără patru prieteni de-ai mei, care au fost o parte uriașă din această călătorie. Vreau să le mulțumesc lui Niall, Louis, Zayn și dragului meu prieten Liam”, a spus artistul.

Styles a amintit și că au trecut 16 ani de când a participat la emisiunea The X Factor, unde a fost formată trupa One Direction. Formația și-a început activitatea în 2010 și apoi membrii său au decis să pornească pe drumuri diferite în 2016. Fostul membru Liam Payne a murit în 2024, la vârsta de 31 de ani.

Turneul continuă în America și Australia

Harry Styles și-a lansat cariera solo în 2017 și a câștigat de atunci șase premii Brit Awards, trei Grammy și două trofee Ivor Novello. Cel de-al patrulea album al său, „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, a fost lansat în luna ianuarie.

După încheierea concertelor din Londra, turneul „Together, Together” va continua în Brazilia, Mexic și Statele Unite, urmând să se încheie în Australia, în luna decembrie.