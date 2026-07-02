Hoți transformați în Teletubbies. Lecția pe care nu o vor uita prea curând

Un bărbat din Indonezia a prins patru hoți care îi intraseră în curte. I-a legat cu bandă adezivă, transformându-i în personaje din Teletubbies, scrie Il Messaggero.

Video viral yang memperlihatkan dua pria dililit lakban hingga menyerupai karakter Teletubbies sempat ramai dinarasikan sebagai terduga pelaku pencurian yang diamankan warga. Sang pemilik akun ferri_irawan02 yang bertanggung jawab atas video tersebut telah membuat klarifikasi… pic.twitter.com/hHgQ8AuWdA — Radio Elshinta (@RadioElshinta) July 1, 2026

Tânărul indonezian trecuse deja prin mai multe furturi și depusese plângere la poliție, fără rezultat. A decis atunci să acționeze singur și a cerut ajutorul vecinilor pentru a pregăti o capcană. În noaptea capcanei, patru persoane au intrat în curtea casei sale.

De ce arătau hoții ca personajele din Teletubbies

Proprietarul i-a legat pe cei patru cu bandă adezivă, într-un mod care amintea de personajul Tinky Winky din Teletubbies. Întrebat despre gest, el a spus, potrivit relatării publicate pe rețelele sociale, că voia să vadă „dacă acum mai râd”. Videoclipul cu momentul a strâns numeroase reacții și a generat controverse.

Cine erau, de fapt, cei patru

Ulterior s-a aflat că cei patru fac parte dintr-un grup de creatori de conținut din Malang, Java de Est. Grupul este cunoscut pentru videoclipuri comice. Unul dintre ei, Syahroni Muhammad, a explicat că el și prietenul său, Feri Wedon, sunt creatori de conținut. Potrivit lui, întreaga situație a fost, de fapt, un mod de a atrage atenția asupra valului de spargeri de locuințe.

Reacția proprietarului și predarea la poliție

După ce i-a legat, proprietarul a sunat la poliția locală din Jakarta și i-a predat pe cei patru.

Cazul a devenit rapid o provocare virală pe rețelele sociale din regiune. A fost discutat atât de cei care au aprobat gestul, cât și de cei care l-au criticat.