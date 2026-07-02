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Hoți transformați în Teletubbies. Lecția pe care nu o vor uita prea curând

Un bărbat din Indonezia a prins patru hoți în curtea casei sale și i-a legat cu bandă adezivă, transformându-i în personaje din Teletubbies.
Hoți transformați în Teletubbies. Lecția pe care nu o vor uita prea curând
Andreea Tobias
02 iul. 2026, 19:01, Știrile zilei
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Un bărbat din Indonezia a prins patru hoți care îi intraseră în curte. I-a legat cu bandă adezivă, transformându-i în personaje din Teletubbies, scrie Il Messaggero.

 

Tânărul indonezian trecuse deja prin mai multe furturi și depusese plângere la poliție, fără rezultat. A decis atunci să acționeze singur și a cerut ajutorul vecinilor pentru a pregăti o capcană. În noaptea capcanei, patru persoane au intrat în curtea casei sale.

De ce arătau hoții ca personajele din Teletubbies

Proprietarul i-a legat pe cei patru cu bandă adezivă, într-un mod care amintea de personajul Tinky Winky din Teletubbies. Întrebat despre gest, el a spus, potrivit relatării publicate pe rețelele sociale, că voia să vadă „dacă acum mai râd”. Videoclipul cu momentul a strâns numeroase reacții și a generat controverse.

Cine erau, de fapt, cei patru

Ulterior s-a aflat că cei patru fac parte dintr-un grup de creatori de conținut din Malang, Java de Est. Grupul este cunoscut pentru videoclipuri comice. Unul dintre ei, Syahroni Muhammad, a explicat că el și prietenul său, Feri Wedon, sunt creatori de conținut. Potrivit lui, întreaga situație a fost, de fapt, un mod de a atrage atenția asupra valului de spargeri de locuințe.

Reacția proprietarului și predarea la poliție

După ce i-a legat, proprietarul a sunat la poliția locală din Jakarta și i-a predat pe cei patru.

Cazul a devenit rapid o provocare virală pe rețelele sociale din regiune. A fost discutat atât de cei care au aprobat gestul, cât și de cei care l-au criticat.

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