Influencerul Vlad a ajuns viral pe Tik Tok, în timpul pandemiei, cu trendul „Esti român dacă…”/ Câţi oameni îl urmăresc online

Ştii ce trebuie să faci ca să devii viral pe TikTok? Vlad Vaida, un tânăr de 23 de ani din Cluj a găsit cheia succesului în social media. Postează zilnic filmuleţe amuzante şi dă trendul pe Tik Tok.

Cu cât postezi mai mult, cu atât ai mai mulţi urmăritori, spune Vlad. În plus el a creat şi seria „Eşti roman dacă…”, iar cei de la TikTok au fost de accord să îi dedice o provocare pe care a lansat-o recent utilizatorilor platformei. Asta înseamnă că mii de tineri vor fi invitaţi să îl imite. Vlad a profitat la maximum de cele trei luni de pandemie. Aşa a ajuns să fie urmărit de aproape 300 de mii de oameni şi să adune peste 13 milioane de like-uri la postările lui.

„Eşti roman dacă, atunci când pleci acasă de la rude mai stai o jumătate de oră în faţa uşii la poveşti. Ai perdele de dantelă, încerci să refoloseşti orice ambalaj sau pungă, dacă ai musafiri şi îi întrebi dacă vor ceva şi ei zic nu, nu înseamnă „da””, spune influencerul.

„Implicit dacă livrezi conţinut, oamenii se vor abona la tine. În primul an am stat sub 30.000 de urmăritori, apoi în pandemie a explodat şi am ajuns la sute de mii. TikTok-ul are un algoritm foarte inteligent şi este conţinut de tot felul pentru toată lumea. Tu dacă vrei să faci un tutorial despre cum să tunzi iarba, îl faci şi va prinde. Ideea pe Tok Tok este să faci conţinut”, explică Vlad.

„Eşti un român smart dacă citeşti ştirile Mediafax”, mai spune tânărul influencer.