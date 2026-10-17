Jude Law îl va interpreta pe Bill Shankly într-un serial monumental despre antrenorul care a schimbat istoria Liverpool

Jude Law, cunoscut ca suporter al lui Tottenham, a fost ales pentru rolul principal, potrivit publicației americane Deadline.

Clubul Liverpool a anunțat proiectul în decembrie 2024, împreună cu studioul A24 și cu Box To Box Films, producătorul serialului „Drive to Survive”. Între timp, A24 s-a retras din proiect.

Thorne, el însuși fan Liverpool, a scris deja primele două episoade. Serialul va fi filmat în Liverpool și pe stadionul Anfield, iar nepoata lui Shankly, Karen Gill, autoarea cărții „The Real Bill Shankly”, este implicată în proiect.

Povestea unui antrenor legendar

Shankly a venit la Liverpool în decembrie 1959, de la Huddersfield Town, când echipa juca în a doua ligă engleză. A promovat-o în prima divizie și a câștigat apoi trei titluri de campion, două Cupe ale Angliei, patru Supercupe și Cupa UEFA. S-a retras în 1974, după ce a câștigat Cupa Angliei, și a murit șapte ani mai târziu, la 68 de ani.

Potrivit Deadline, tot el a contribuit la transformarea piesei „You’ll Never Walk Alone” în imnul clubului. Serialul va avea ca fundal Liverpoolul anilor ‘60, cu explozia muzicală și culturală din acea perioadă.

„Ca The Crown”

Președintele clubului, Tom Werner, crede că serialul ar putea deveni un fel de „The Crown” al fotbalului. „Este o poveste despre familie și relații, privită prin lentila unui club de fotbal”, a declarat el.

„Dacă în primul episod nu faci nimic altceva decât să arăți 50.000 de oameni cântând «You’ll Never Walk Alone», te provoc să găsești pe cineva care să nu fie mișcat de această scenă”, a adăugat Werner.

Dacă serialul are succes, a doua serie de episoade ar urma să abordeze și tragedia de pe stadionul Hillsborough din 1989, cel mai grav dezastru din istoria sportului britanic, în care au murit 97 de suporteri ai lui Liverpool. Werner și echipa lui au început discuțiile cu televiziuni și platforme de streaming.