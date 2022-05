Kratos şi Aloy de pe PlayStation ajung pe micul ecran. Serialele cu faimoasele personaje de la Sony, difuzate exclusiv pe Amazon Prime, HBO Max şi pe Netflix

Sony a dezvăluit planuri majore - după succesul filmului Uncharted, vrea să ecranizeze mai multe jocuri video!

Următoarele jocuri Sony care vor fi adaptate sunt Horizon, God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima şi Gran Turismo.

Se pare că serialul Horizon va veni pe Netflix.

Serialul God of War, cu Kratos, ucigaşul de zei, urmează să fie lansat pe Amazon Prime.

O altă adaptate aflată în lucru, The Last of Us, urmează să aterizeze pe HBO Max în 2023.

Gran Turismo se află în fazele incipiente de dezvoltare ca film, Neill Blomkamp urmând să-l regizeze, dezvăluie Kotaku.

Există planuri ca şi celebrul joc cu samurai şi mongoli, Ghost of Tsushima, să fie ecranizat ca film, regizat de Chad Stahelski, faimos pentru producţia filmelor din seria John Wick.