Malcolm-Jamal Warner, Theo din „The Cosby Show”, a murit înecat în Costa Rica la 54 de ani

Tragedia s-a petrecut în apropiere de Cocles, o plajă din provincia Limon, Costa Rica. Poliția din Costa Rica a confirmat pentru ABC News că actorul de la Hollywood a fost prins de un curent oceanic puternic, iar cauza oficială a decesului a fost asfixia. Cadavrul său a fost descoperit și identificat oficial de autoritățile locale.

Warner, născut pe 18 august 1970 în Jersey City, New Jersey, a devenit cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Theo Huxtable din „The Cosby Show”, interpretare care i-a adus o nominalizare la premiul Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie.

În ultimii ani, actorul și regizorul veteran a continuat să fie activ în industria de divertiment. Printre rolurile sale recente se numără cel al chirurgului AJ Austin în serialul medical „The Resident” de la Fox și apariții în „Accused”, tot pe Fox. De asemenea, a jucat alături de Kyra Sedgwick în „Ten Days in the Valley” și l-a interpretat pe A.C. Cowlings în „American Crime Story: The People v. O.J. Simpson”.

Ca regizor, Warner a lucrat la mai multe episoade din „The Cosby Show”, „Fresh Prince of Bel-Air” și „Sesame Street”. A debutat și pe marele ecran în „Drop Zone” și a jucat în „Fools Gold” alături de Matthew McConaughey și Kate Hudson.

Numele său fusese ales în onoarea lui Malcolm X și a pianistului de jazz Ahmad Jamal, iar cariera sa de peste trei decenii în industria de divertiment l-a transformat dintr-un copil actor într-o prezență respectată atât în fața, cât și în spatele camerelor.