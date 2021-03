Meghan Markle şi prinţul Harry au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil

Meghan Markle şi prinşul Harry au dezvăluit sexul celui de-al copil pe care îl aşteaptă în interviul pentru Oprah.

„Este fetiţă,” a dezvăluit prinţul Harry. „Se simte minunat. A avea un băieţel şi o fetiţă este mai mult decât poate cineva să ceară vreodată,” a adăugat Harry.

Ducii de Sussex au anunţat pe data de 14 februarie că vor deveni din nou părinţi.

”Putem confirma că Archie va fi un frate mai mare. Ducele şi Ducesa de Sussex sunt extrem de fericiţi pentru că aşteaptă al doilea copil,” spunea atunci un reprezentant al cuplului.

În noiembrie, Meghan Markle a dezvăluit că în luna iulie a anului trecut a pierdut o sarcină, în timp ce avea grijă de fiul cuplului.

„După ce i-am schimbat scutecul, am simţit o durere ascuţită. Am căzut pe podea cu el în braţe, fredonând un cântec de leagăn pentru a ne ţine pe amândoi calmi, pe un ton vesel care contrasta puternic cu sentimentul că ceva este în neregulă. Am ştiut, în timp ce îmi strângeam la piept primul copil, că îl pierd pe al doilea”, a povesti Meghan.