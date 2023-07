Mick Jagger împlineşte astăzi 80 de ani. Cum îşi sărbătoreşte ziua de naştere solistul trupei The Rolling Stones

Michael Philip Jagger s-a născut la 26 iulie 1943, din părinţi din clasa de mijloc, în Dartford, la sud de Londra.

Jagger a renunţat la London School of Economics în căutarea faimei, iar în 1965 trupa a avut primul succes cu "(I Can't Get No) Satisfaction".

A urmat o serie de hituri masive de-a lungul a cinci decenii, printre care "Brown Sugar", "Honky Tonk Women" şi "Paint It Black".

Jagger şi Richards au fost găsiţi vinovaţi de infracţiuni legate de droguri în 1967, în timp ce membrul fondator Brian Jones a plătit preţul suprem pentru stilul de viaţă rock and roll, înecându-se în piscina sa în 1969.

În ciuda indulgenţelor şi controverselor alimentate de droguri, Jagger a fost întotdeauna atent la partea comercială şi a strâns o avere de 310 milioane de lire sterline, potrivit Sunday Times Rich List 2021.

El a devenit "Sir Mick" în 2002, după ce a fost numit cavaler de către regina Elisabeta a II-a. Rockerul a devenit tată pentru a opta oară în 2016, când dansatoarea americană Melanie Hamrick, actuala sa parteneră, a dat naştere unui băiat.

El avea deja şapte copii din patru relaţii anterioare.