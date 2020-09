Netflix îţi prezintă trailerul horor al serialului The Haunting of Bly Manor

Ţi-e dor de un serial care să te facă să dormi cu lumina aprinsă? Netflix a lansat trailerul serialului american The Haunting of Bly Manor. O dramă horor inspirată din romanul din 1898 The Turn of the Screw de Henry James.

Este cumva un follow-up al The Haunting of Hill House. Povestea este despre o tânără angajată de un bărbat să aibă grijă de nepoata şi nepotul lui la casa lor de la ţară. Ajunsă la moşia Bly fata începe să vadă apariţii care bântuie locuinţa. Netflix anunţă premierea serialului pe 9 Octombie.