Olivia Rodrigo, copleșită de succesul noului album: Este un vis devenit realitate

Într-un interviu acordat miercuri postului australian Nova 96.9, artista în vârstă de 23 de ani a vorbit despre reacția publicului la noul material discografic, la care a lucrat aproximativ doi ani.

„Am avut cea mai fericită săptămână din viața mea. Este extraordinar să am acest album lansat în lume. Am trăit cu el și l-am perfecționat timp de aproape doi ani, iar acum mi se pare ireal că piesele au ajuns la oameni și că aceștia se regăsesc în ele și le raportează la propriile experiențe. Este un lucru minunat și un vis devenit realitate”, a declarat Olivia Rodrigo.

Albumul „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” a debutat direct pe primul loc în clasamentul american Billboard 200, cu vânzări echivalente de 485.000 de unități în prima săptămână, cea mai bună performanță din cariera artistei. Totodată, acesta reprezintă al treilea album consecutiv al cântăreței care ajunge pe prima poziție în topul american.

Întrebată care este secretul succesului său, Olivia Rodrigo a subliniat importanța oamenilor apropiați.

„Încerc să-mi găsesc drumul în această lume nebună, dar cred că este esențial să ai în jur oameni care te susțin cu adevărat și te iubesc pentru ceea ce ești. Dacă am rămas cu picioarele pe pământ, este datorită prietenilor mei minunați”, a spus ea.

Artista a adăugat că ar sfătui pe oricine „să fie foarte atent la persoanele cu care își petrece timpul”.

Olivia Rodrigo are programat începând din septembrie un turneu mondial de promovare a noului album, care cuprinde 65 de spectacole în SUA și Europa.