Paradisul mucegaiului. Locurile din casă pe care aproape toți le ignoră

Paradisul mucegaiului se ascunde chiar în baie, încăperea care necesită cea mai multă atenție la curățenie. Căldura și umiditatea ridicată creează condiții perfecte pentru dezvoltarea lui, iar unele locuri sunt ușor trecute cu vederea. Rosturile dintre gresie absorb rapid resturile de săpun și murdăria. Dacă aștepți prea mult să le cureți, își pot schimba culoarea definitiv. Același lucru este valabil și pentru siliconul din jurul căzii și al chiuvetelor. Dacă siliconul crapă sau se înnegrește din cauza mucegaiului, singura soluție rămâne înlocuirea lui.

Robinetele și capul de duș, curățate doar pe jumătate

Multe persoane curăță doar partea de sus a robinetelor, uitând de partea de jos. Acolo se adună apa și se formează depuneri dure de calcar. Capul de duș are nevoie și el de decalcifiere regulată. Apa bogată în calcar le înfundă ușor, în timp. Substanțele agresive trebuie evitate pe suprafețele cromate, pentru a nu distruge stratul protector.

Grila de ventilație de la tavan atrage praful și blochează fluxul de aer. O ventilație slabă crește nivelul de umiditate din baie. Scurgerea este un alt loc verificat rar, înainte ca apa să curgă greu. Părul și murdăria produc mirosuri neplăcute, așa că sita trebuie curățată de două ori pe lună.

Dozatoarele de săpun și paharele pentru periuța de dinți par curate la suprafață. Partea lor inferioară este însă adesea acoperită de resturi vechi. Dulapul de sub chiuvetă servește deseori ca loc de depozitare pentru sticle goale. Golirea lui la fiecare 14 zile ajută la depistarea din timp a eventualelor scurgeri.

Un obicei simplu, cu efect mare

Cea mai eficientă măsură de prevenire durează doar câteva secunde. Ștergerea apei de pe geam după baie reduce considerabil umiditatea din aer. Lăsarea ușii deschise, imediat după duș, ajută suplimentar la aerisirea încăperii.