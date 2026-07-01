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„Patimile lui Hristos” revine în cinematografe. Maia Morgenstern poate fi văzută din nou în filmul lui Mel Gibson

La peste două decenii de la lansarea care a stârnit controverse și a doborât recorduri de încasări, unul dintre cele mai cunoscute filme religioase din istorie revine în cinematografe. Producția va putea fi văzută din nou și îi readuce pe marile ecrane pe actorii din distribuția originală, inclusiv pe actrița română Maia Morgenstern.
„Patimile lui Hristos” revine în cinematografe. Maia Morgenstern poate fi văzută din nou în filmul lui Mel Gibson
Sursa foto: Mediafax Foto/Raul Stef
Oana Antipa
01 iul. 2026, 21:54, Știrile zilei
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Filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, va reveni în cinematografele din SUA în luna septembrie, într-o versiune restaurată 4K. Producția va putea fi văzută în cinematografe între 10 și 17 septembrie.

Relansarea precede lansarea continuării „The Resurrection of the Christ: Part One”, programată pentru 6 mai 2027, relatează publicația Rolling Stone.

Continuarea va păstra actorul care l-a interpretat pe Iisus

Mel Gibson a confirmat că Jim Caviezel va reveni în rolul lui Iisus din Nazaret. Regizorul a declarat anterior că noul film este unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale.

Potrivit acestuia, scenariul explorează evenimentele care au urmat răstignirii și include secvențe inspirate din tradiția biblică și teologică.

Unul dintre cele mai de succes filme independente din istorie

„Patimile lui Hristos”, lansat în 2004, rămâne cel mai profitabil film creștin realizat până în prezent. Producția este considerată și cel mai de succes film independent din istorie din punctul de vedere al încasărilor.

Reprezentanții distribuitorului spun că relansarea oferă publicului posibilitatea de a vedea filmul într-o versiune restaurată, înaintea debutului continuării.

Reîntâlnire cu Maia Morgenstern

Maia Morgenstern interpretează rolul Fecioarei Maria în „Patimile lui Hristos”, una dintre cele mai importante apariții internaționale din cariera sa. Alegerea actriței române de către Mel Gibson a atras atenția presei internaționale la momentul lansării filmului și a contribuit la notorietatea sa peste hotare.

Filmul a stârnit controverse încă de la lansarea din 2004 din cauza scenelor explicite de violență și a dezbaterilor privind reprezentarea evenimentelor biblice. În ciuda acestora, producția a avut un succes comercial remarcabil și a devenit unul dintre cele mai influente filme cu tematică religioasă din ultimele decenii. Revenirea sa în cinematografe marchează începutul campaniei de promovare pentru continuarea regizată de Mel Gibson, așteptată în 2027.

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