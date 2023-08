Pianul din "Bohemian Rhapsody" şi alte obiecte ce i-au aparţinut lui Freddie Mercury, scoase la licitaţie

"A fost o extensie a sa, un vehicul al creativităţii sale", a declarat Austin despre pian. "Nu ar fi fumat niciodată la pian şi nici nu ar fi lăsat un pahar deasupra lui şi se asigura că nici altcineva nu o face. Pianul era întotdeauna imaculat".

Alte obiecte scoase la vânzare variază de la coroana şi mantia regală a lui Mercury, purtată pentru finalul "God Save The Queen" în timpul ultimului turneu al cântăreţului cu Queen în 1986, estimate la 60.000-80.000 de lire sterline, până la un pieptene de argint pentru mustaţă de la Tiffany & Co (400-600 de lire).

Versurile scrise de mână pentru piesa "We Are The Champions" sunt estimate la 200.000-300.000 de lire, în timp ce cele pentru "Killer Queen" au un preţ de 50.000-70.000 de lire.