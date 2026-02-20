Poluarea aerului, asociată cu un risc crescut de Alzheimer în rândul a 28 de milioane de vârstnici

Alzheimer este cel mai frecvent tip de demență și afectează aproximativ 57 de milioane de oameni la nivel mondial, potrivit ScienceDaily.

Oamenii de știință au recunoscut de mult timp poluarea aerului ca fiind un factor de risc pentru Alzheimer, precum și pentru afecțiuni cronice precum hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral (AVC) și depresia.

Deoarece aceste afecțiuni sunt, la rândul lor, legate de demență, cercetătorii s-au întrebat dacă aerul poluat crește riscul de Alzheimer în mod indirect (contribuind la acele boli) sau dacă afectează creierul mai direct.

O altă posibilitate era ca problemele de sănătate existente să facă creierul mai sensibil la poluare.

Studiu de amploare pe 27,8 milioane de vârstnici

Pentru a explora aceste ipoteze, echipa de la Emory a analizat datele a peste 27,8 milioane de beneficiari Medicare din SUA, cu vârsta de peste 65 de ani, între anii 2000 și 2018.

Aceștia au comparat nivelurile de expunere la poluarea aerului cu noile cazuri de boală Alzheimer, luând în considerare cu atenție prezența altor afecțiuni cronice.

Analiza a dezvăluit că persoanele expuse la niveluri mai ridicate de poluare au avut o probabilitate mai mare de a dezvolta Alzheimer.

Această legătură a fost ceva mai puternică în rândul persoanelor care suferiseră anterior un accident vascular cerebral. În schimb, hipertensiunea și depresia nu au crescut în mod semnificativ riscul asociat poluării.

Efectele directe ale particulelor fine asupra creierului

Luate împreună, rezultatele indică faptul că poluarea aerului poate crește riscul de Alzheimer în principal prin efecte directe asupra creierului, mai degrabă decât prin declanșarea altor boli cronice.

În același timp, istoricul de accident vascular cerebral pare să crească vulnerabilitatea, sugerând că anumite persoane se confruntă cu riscuri cumulate.

Constatările indică, de asemenea, că un aer mai curat reprezintă o strategie potențială pentru scăderea ratelor de demență și protejarea sănătății cognitive în rândul populațiilor care îmbătrânesc.

Autorii adaugă: „În acest studiu național amplu asupra vârstnicilor, am constatat că expunerea pe termen lung la poluarea aerului cu particule fine a fost asociată cu un risc mai mare de boală Alzheimer, în special prin efecte directe asupra creierului și nu prin intermediul unor afecțiuni cronice comune, cum ar fi hipertensiunea, AVC-ul sau depresia”.

„Rezultatele noastre sugerează că persoanele cu istoric de accident vascular cerebral pot fi deosebit de vulnerabile la efectele nocive ale poluării asupra sănătății creierului, evidențiind o intersecție importantă între factorii de risc de mediu și cei vasculari”.