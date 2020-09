Queen, a treia trupă rock din istorie care ajunge pe timbre poştale

Nu, nu e vorba de alte timbre cu Regina, ci chiar cu trupa de rock clasic Queen, care aniversează anul acesta 50 de ani. Poşta Britanică a mai făcut gesturi asemănătoare în trecut doar pentru Beatles, în 2007 şi pentru Pink Floyd, în 2016.

Chitaristul Brian May s-a emoţionat când a văzut timbrele şi îşi aminteşte cum cei patru Queen au pornit la drum în urmă cu 50 de ani. „Ne-am dedicat vieţile transformării visului în realitate. E straniu să te trezeşti şi să realizezi pe ce piedestal suntem puşi acum - am devenit o instituţie naţională!”



Poţi să precomanzi deja setul de 13 timbre, în care găseşti 8 coperte clasice de album (Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works, şi Innuendo), 4 poze din live-uri şi, ca piesă de rezistenţă, prima poză oficială de grup făcută de artişti în studio.

16 lire e setul complet de timbre standard, dar dacă vrei ceva doar pentru tine, pregăteşte-te să scoţi din buzunar 700 de lire - atât te costă să iei acasă ediţia de colecţie, care include şi o monedă Queen aurită. Găseşti timbrele aici.