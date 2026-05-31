Rusaliile, considerate ziua de naștere a Bisericii

Sărbătoarea este celebrată la 50 de zile după Paște și comemorează Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, iar în centrul său se află un episod descris în textele creștine timpurii. Potrivit acestora, ucenicii lui Iisus se aflau la Ierusalim când au primit darul de a vorbi pe înțelesul oamenilor veniți din diferite părți ale lumii, care îi puteau înțelege fiecare în propria limbă.

Pentru creștini, acesta este episodul care a transformat un grup restrâns de ucenici într-o comunitate cu vocație universală.

Momentul are o semnificație aparte în creștinism. Dacă Paștele reprezintă victoria asupra morții prin Învierea lui Hristos, Rusaliile marchează începutul răspândirii mesajului creștin dincolo de cercul restrâns al ucenicilor.

Prima comunitate creștină

Biserica numește adesea Rusaliile „ziua de naștere a Bisericii”. Explicația vine chiar din evenimentele petrecute după Pogorârea Sfântului Duh.

Conform relatărilor biblice, Apostolul Petru a rostit atunci o predică în fața mulțimii adunate la Ierusalim, iar aproximativ 3.000 de oameni au primit credința creștină și au fost botezați. Această comunitate formată în jurul Apostolilor este considerată nucleul din care s-a dezvoltat ulterior Biserica.

Astfel, dintr-un grup restrâns de ucenici, credința creștină începe să se răspândească dincolo de Ierusalim și de granițele lumii iudaice. În acest sens, Rusaliile nu reprezintă doar comemorarea unui eveniment religios, ci și începutul unei noi etape în istoria creștinismului.

Focul, simbolul Rusaliilor

În iconografia creștină, Rusaliile sunt reprezentate aproape întotdeauna prin limbi de foc deasupra capetelor Apostolilor.

În simbolistica creștină, focul reprezintă atât prezența lui Dumnezeu, cât și puterea de curățire și transformare asociată Duhului Sfânt. În același timp, limbile de foc sunt legate de misiunea Apostolilor de a transmite învățătura creștină unor oameni din diferite regiuni și culturi.

Rusaliile sunt puse în legătură și cu un episod din Vechiul Testament. Dacă, potrivit tradiției iudaice, Legea a fost primită de Moise pe Muntele Sinai la cincizeci de zile după ieșirea evreilor din Egipt, creștinii văd în Pogorârea Duhului Sfânt primirea unei „legi duhovnicești”, care îi călăuzește pe credincioși.

O sărbătoare mai veche decât multe dintre marile praznice

Potrivit tradiției creștine, Rusaliile sunt una dintre cele mai vechi sărbători ale Bisericii, alături de sărbătoarea Paștelui. Despre celebrarea lor există mărturii încă din vremea Apostolilor și din primele secole creștine.

Inițial, cele două celebrări, Înălțarea Domnului și Rusaliile, erau strâns legate, însă în timp au fost separate în calendarul liturgic, păstrându-se până astăzi la intervalul de zece zile una față de cealaltă.

În Biserica Ortodoxă, praznicul continuă și a doua zi, când este cinstit în mod special Sfântul Duh. De aceea, Rusaliile sunt celebrate timp de două zile, duminică și luni.

De unde vine numele Rusaliilor

Denumirea folosită în limba română are o istorie aparte. Cuvântul „Rusalii” provine din latinescul „Rosalia”, numele unei sărbători din Roma antică asociate cultului morților. În cadrul acesteia, mormintele erau împodobite cu flori, în special cu trandafiri, motiv pentru care celebrarea era cunoscută sub numele Rosalia.

Odată cu răspândirea creștinismului, numele s-a păstrat, iar unele tradiții mai vechi s-au suprapus peste sărbătoarea creștină a Pogorârii Sfântului Duh.

Această moștenire explică și unele dintre obiceiurile populare care însoțesc Rusaliile în spațiul românesc, precum pomenirea morților în sâmbăta dinaintea sărbătorii, cunoscută drept Moșii de Vară.

O sărbătoare continuă, dincolo de calendar

Într-un cuvânt rostit de Rusalii la Catedrala Patriarhală, Episcopul-vicar Timotei Prahoveanul a descris acest praznic drept „o permanentă sărbătoare a Bisericii”, subliniind că „lucrarea Duhului Sfânt este prezentă în viața creștină dincolo de zilele celebrării”.

„Despre lucrarea Duhului Sfânt putem spune în puține cuvinte că este o permanentă prezență în Biserică”, a afirmat ierarhul.

El a explicat că, în tradiția creștină, Duhul Sfânt este asociat cu tot ceea ce aduce pace, comuniune și bine în viața oamenilor, în familie și în comunitate.

Astfel, pentru credincioși, Rusaliile nu reprezintă doar amintirea unui eveniment petrecut acum aproape două milenii, ci și simbolul unei prezențe continue care, potrivit învățăturii creștine, călăuzește viața Bisericii până astăzi.