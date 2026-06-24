Scandal. Ucrainenii renunță la o mare platformă de streaming care vrea să difuzeze un desen animat rusesc

Ucrainenii au anunțat un boicot al platformei Netflix, iar utilizatorii își anulează în masă abonamentele, anunță Nexta. Motivul este că platforma a cumpărat drepturile de difuzare a noilor sezoane ale desenului animat rusesc „Mașa și Ursul”.

Platforma va transmite desenul animat în mai mult de 100 de țări din lume.

Desenul animat a fost criticat de autoritățile ucrainene

Centrul de Combatere a Dezinformării din Ucraina a transmis că desenul animat este un element al „puterii soft” a Rusiei și realizează o imagine pozitivă a țării prin intermediul personajelor și simbolurilor.

Oficialii ucrainenii cred că un astfel de conținut are un impact asupra copiilor și promovează narațiunile rusești. Compania care deține platforma de streaming nu a comentat situația.

Un desen animat de succes

Mașa și Ursul este un serial de televiziune creat de ruși care are ca personaje principale o fată numită Mașa și un urs. Cei doi își duc viața plină de aventuri într-o pădure.

Desenul animat a fost transmis pe mai multe platforme în numeroase țări și multe dintre episoadele sale au fost de succes. De exemplu, un episod difuzat în august 2025 a avut peste 4.6 miliarde de vizualizări devenind unul dintre cele mai populare videoclipuri din toate timpurile.