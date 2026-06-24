Prima pagină » Life-Entertaiment » Scandal. Ucrainenii renunță la o mare platformă de streaming care vrea să difuzeze un desen animat rusesc

Scandal. Ucrainenii renunță la o mare platformă de streaming care vrea să difuzeze un desen animat rusesc

Ucrainenii renunță la abonamentele la o mare platformă de streaming care se pregătește să difuzeze un desen animat rusesc. În plus, autoritățile ucrainene au protestat susținând că prin intermediului desenului animat se transmite o imagine falsă a Rusiei.
Scandal. Ucrainenii renunță la o mare platformă de streaming care vrea să difuzeze un desen animat rusesc
sursa foto: X/Nexta
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 18:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ucrainenii au anunțat un boicot al platformei Netflix, iar utilizatorii își anulează în masă abonamentele, anunță Nexta. Motivul este că platforma a cumpărat drepturile de difuzare a noilor sezoane ale desenului animat rusesc „Mașa și Ursul”.

Platforma va transmite desenul animat în mai mult de 100 de țări din lume.

Desenul animat a fost criticat de autoritățile ucrainene

Centrul de Combatere a Dezinformării din Ucraina a transmis că desenul animat este un element al „puterii soft” a Rusiei și realizează o imagine pozitivă a țării prin intermediul personajelor și simbolurilor.

Oficialii ucrainenii cred că un astfel de conținut are un impact asupra copiilor și promovează narațiunile rusești. Compania care deține platforma de streaming nu a comentat situația.

Un desen animat de succes

Mașa și Ursul este un serial de televiziune creat de ruși care are ca personaje principale o fată numită Mașa și un urs. Cei doi își duc viața plină de aventuri într-o pădure.

Desenul animat a fost transmis pe mai multe platforme în numeroase țări și multe dintre episoadele sale au fost de succes. De exemplu, un episod difuzat în august 2025 a avut peste 4.6 miliarde de vizualizări devenind unul dintre cele mai populare videoclipuri din toate timpurile.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
Libertatea
Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani. Vlad Ciurea explică ce obiceiuri mențin mintea tânără
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da