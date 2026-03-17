Sebastian Stan și Annabelle Wallis, în pragul unei noi etape: cei doi se pregătesc să devină părinți

Actorul român Sebastian Stan și partenera sa, Annabelle Wallis, urmează să devină părinți pentru prima dată, după o relație care durează de aproximativ patru ani.

Informația a fost publicată de TMZ, însă detalii precum data nașterii sau sexul copilului nu au fost făcute publice până în acest moment. Reprezentanții celor doi nu au oferit un punct de vedere oficial atunci când au fost contactați.

Pe plan profesional, ambii actori au proiecte importante în desfășurare în această perioadă.

Sebastian Stan se pregătește pentru lansarea filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, dar și pentru producția Marvel „Avengers: Doomsday”, unul dintre cele mai așteptate filme din perioada următoare.

La rândul ei, Annabelle Wallis are un program încărcat. Actrița joacă alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny”, care va ajunge în cinematografe în luna august.

De asemenea, ea va apărea în producția „Unabomb”, realizată de Netflix, un proiect inspirat din povestea lui Ted Kaczynski, cunoscut drept Unabomber.

Sebastian Stan, care s-a născut în România, este într-o perioadă în care cariera sa este extrem de urmărită la nivel internațional.

Recent, actorul a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru rolul din „A Different Man”, unde a interpretat un personaj cu o afecțiune facială gravă.

„Acest premiu e pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Dar și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care s-a însurat cu o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc pentru că ești un bărbat adevărat! România, te iubesc!”, a spus Stan în discursul său.