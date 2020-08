Smiley a fost amendat miercuri de poliţişti pentru depăşirea vitezei pe autostradă. Artistul a recunoscut că a greşit. Replica poliţiştilor nu s-a lăsat aşteptată: „Greşeala recunoscută este pe jumătate iertată. Priveşte partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”.

Smiley a scris miercuri pe Facebook că a depăşit viteza legală pe autostradă cu 25 km/h.

„Aş vrea să aflaţi asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliţia Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieşit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depăşit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, aşa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli şi în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toţi să faceţi pentru siguranţa, normalitatea şi liniştea noastră a tuturor”, a scris Smiley pe reţeaua de socializare.

Greşeala recunoscută e pe jumătate iertată, a fost replica poliţiştilor.

„Dragă Smiley, greşeala recunoscută este pe jumătate iertată...ca şi amenda primită astăzi. Ai termen 15 zile să poţi plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Priveşte partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul (referire la piesa „Pierdut buletin)”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.

Poliţiştii au organizat miercuri o acţiune pe Autostrada Soarelului, în cadrul căreia au depistat 54 de şoferi care au depăşit regimul legal de viteză. Aceştia au fost amendaţi, iar în 5 cazuri a fost reţinut şi permisul de conducere pentru depăşirea cu peste 50 km/h a vitezei legale.

De asemenea, într-un caz a fost retras certificatul de înmatriculare, pentru lipsa inspecţiei tehnice periodice.