„Star Trek” împlinește 60 de ani. Franciza care a schimbat SF-ul este omagiată în Italia

Evenimentul marchează 60 de ani de la lansarea uneia dintre cele mai influente producții science-fiction din istoria televiziunii, relatează Variety.

Festivalul se va desfășura în orașele Rimini și Riccione și va reuni actori, producători, regizori și scenariști din întreaga lume.

Premiera noului sezon „Star Trek: Strange New Worlds”

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi proiecția în avanpremieră a primului episod din sezonul al patrulea al serialului „Star Trek: Strange New Worlds”.

La eveniment vor participa actorii Anson Mount, Rebecca Romijn, Celia Rose Gooding și Jeri Ryan, cunoscută pentru rolul Seven of Nine din seria „Star Trek: Voyager”.

Festivalul va găzdui și o discuție dedicată universului „Star Trek”, la care vor participa regizorul și scenaristul Nicholas Meyer și producătorul David W. Zucker.

Un omagiu pentru una dintre cele mai influente francize TV

Directorul artistic al festivalului, Marco Spagnoli, spune că temele abordate de „Star Trek” rămân actuale și după șase decenii.

Potrivit acestuia, serialul promovează cooperarea, pacea și încrederea într-un viitor construit prin colaborare. Aceste valori continuă să rezoneze cu publicul.

Nicholas Meyer va conduce juriul dedicat miniseriilor. El este considerat unul dintre autorii care au influențat decisiv evoluția francizei, după regizarea filmului „Star Trek II: The Wrath of Khan”.

Seriale noi și invitați de renume

Competiția internațională va include 21 de producții din 15 țări. Organizatorii au redus numărul titlurilor față de ediția precedentă pentru a oferi mai multă vizibilitate fiecărui serial.

Festivalul va găzdui premiere mondiale și internaționale, dar și întâlniri cu nume importante din industria televiziunii.

Printre invitați se numără Carlton Cuse, Richard Gadd, Judith Light, CCH Pounder, Titus Welliver și Lisa Mulcahy. Aceștia vor primi distincia Maximo Excellence Award pentru contribuția adusă televiziunii.

Festivalul promovează colaborarea internațională

Marco Spagnoli afirmă că scopul evenimentului este de a crea un spațiu de întâlnire pentru profesioniști din televiziune și de a încuraja colaborările internaționale.

Pe lângă aniversarea „Star Trek”, programul include și o avanpremieră specială a noii versiuni a serialului „Căsuța din preerie”.

Organizatorii susțin că reinterpretarea unor producții clasice poate atrage noi generații de spectatori și poate menține relevante poveștile care au marcat istoria televiziunii.