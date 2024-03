Studiu: Versurile cântecelor au devenit mai furioase şi mai repetitive în ultimii 40 de ani

Analiza a fost publicată în Scientific Reports şi a arătat, de asemenea, că numărul de cuvinte diferite folosite în cadrul melodiilor a scăzut, în special în rândul melodiilor rap şi rock, potrivit Sky News.

Eva Zangerle, profesor asistent la departamentul de informatică al Universităţii Innsbruck din Austria, a declarat că este posibil ca termenii legaţi de furie să fi devenit mai frecvenţi deoarece muzica ,,reflectă schimbări mai generale în societate şi cultură".

Autorii studiului au analizat versurile a 12.000 de melodii în limba engleză lansate între 1980 şi 2020, precum şi vizualizările de pagini ale versurilor pe platforma online Genius.

Rezultatele au arătat că melodiile rap au prezentat cea mai mare creştere a furiei şi a emoţiilor negative, în timp ce melodiile country au avut cea mai mică creştere, au spus cercetătorii, scrie Sky News. În plus, melodiile rock vechi şi cele country noi sunt mai des ascultate, iar acest lucru se explică prin versurile care fac ascultătorii mai receptivi.

Profesorul Zangerle a punctat faptul că schimbarea s-a produs inclusiv în obiceiurile oamenilor de a asculta muzică. ,,În ultimii 40 de ani, am asistat la o schimbare de la cumpărarea de discuri în magazin la posibilitatea de a alege din sute de milioane de melodii de pe platformele de streaming de pe telefon”, a declarat Eva Zangerle.

În finalul studiului, profesoara Zangerle a dat cântecul Spirit In The Night din 1973 al lui Bruce Springsteen ca fiind un bun exemplu de compoziţie complexă, în timp ce a spus că hitul Slide Away din 2019 al lui Miley Cyrus are versuri mai simple şi repetitive.