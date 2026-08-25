Taylor Swift dezvăluie cum face față presiunii celebrității: „Tu ai ales asta”

„Trec prin mai multe etape și am mai multe moduri prin care am învățat de-a lungul anilor să fac față acestor lucruri. Unul dintre ele este să-mi spun: «Tu ai ales asta. Ai ales asta în fiecare zi. Ai fi putut renunța în orice moment, înainte ca totul să devină prea mare pentru a mai putea fi gestionat». Și am ales să nu renunț, pentru că iubesc atât de mult ceea ce fac”, a spus Swift.

Cântăreața a făcut dezvăluirile într-o discuție amplă cu Harvey Mason Jr., directorul Recording Academy (organizația care acordă premiile Grammy), pentru seria „The Icon Sessions”, publicată marți.

„Până la urmă, totul se reduce la asta. Tot ceea ce vine odată cu această viață merită, atât timp cât pot să fac în continuare muzică”, a declarat ea.

Swift nu caută aprobarea tuturor

Swift a explicat și că a învățat, în timp, să nu își măsoare succesul în funcție de reacția tuturor celor din jur.

„Mi-am dat seama că fac muzică pentru fani. O fac pentru oamenii cărora le pasă de ea și care se folosesc de muzică pentru a trece prin viață, așa cum am făcut și eu”, a spus cântăreața.

Swift consideră că un artist trebuie să accepte faptul că muzica sa nu va fi pe placul tuturor.

„Dacă ajungi să înțelegi că să lansezi muzica pe care ai făcut-o și pe care o iubești atât de mult nu este o cale către aprobarea tuturor, iar tu continui să o faci, atunci înseamnă că o faci din motivele potrivite”, a afirmat ea.

Artista a vorbit și despre începuturile sale și despre lucrurile pe care a trebuit să le învețe pe parcursul carierei. A trebuit să învețe să susțină spectacole, să danseze, să lucreze în industria muzicală și să își protejeze viața personală și echilibrul psihic.

„A trebuit să învăț toate aceste lucruri în timp, prin lecții dificile, prin foarte multe încercări și greșeli, prin haos și situații complicate”, a spus Swift.

În schimb, există un lucru pe care nu a trebuit să îl învețe: să scrie cântece.

„Compoziția este, pentru mine, cam singurul lucru pe care l-am făcut vreodată în mod natural”, a mărturisit artista.

Declarațiile vin după un an important pentru Swift. În iunie 2026, cântăreața a fost inclusă în Nashville Songwriters Hall of Fame, o recunoaștere a contribuției sale la arta compoziției și a legăturii sale cu orașul în care și-a început cariera.