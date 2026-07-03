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Trupa britanică Muse egalează Oasis și Led Zeppelin: al optulea album pe locul 1 în Marea Britanie

Trupa britanică Muse a urcat pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie, vineri, cu noul material discografic, „The Wow! Signal”, ajungând la al optulea album care ocupă prima poziție în cariera formației, egalând legendarele formații Oasis și Led Zeppelin.
Trupa britanică Muse egalează Oasis și Led Zeppelin: al optulea album pe locul 1 în Marea Britanie
sursă foto: Muse
Petre Apostol
03 iul. 2026, 22:02, Știrile zilei
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Cel de-al zecelea album de studio al grupului format din Matt Bellamy, Dominic Howard și Chris Wolstenholme continuă seria succeselor din Regatul Unit, după „Absolution” (2004), „Black Holes and Revelations” (2006), „The Resistance” (2009), „The 2nd Law” (2012), „Drones” (2015), „Simulation Theory” (2018) și „Will of the People” (2022).

Cu opt albume ajunse pe primul loc în topul britanic, Muse egalează performanța trupelor Oasis, The Killers și Led Zeppelin în clasamentul formațiilor cu cele mai multe discuri ajunse pe primul loc în Marea Britanie.

În ierarhia formațiilor cu cele mai multe albume numărul 1 în Marea Britanie, recordul este deținut de The Beatles, cu 15 materiale ajunse pe prima poziție.

La nivelul tuturor artiștilor (trupe sau soliști), recordul îi aparține fostului membru Beatles Paul McCartney, care a adunat 24 de albume ajunse pe primul loc în diferite formule (cu The Beatles, Wings, în cariera solo și în colaborare cu Linda McCartney).

Dintre artiștii solo, Robbie Williams deține recordul, cu 16 albume pe primul loc în topul britanic.

Muse și-a început joi turneul mondial de promovare a noului album, primul concert având loc la Milwaukee, în Statele Unite ale Americii. În a doua parte a anului, formația va susține concerte în mai multe țări din Europa, printre care Marea Britanie, Germania și Franța.

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