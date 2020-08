"Wonder Woman 1984" îl învie pe Chris Pine. Warner Bros a anunţat data de lansare a filmului

Cred că la asta nu te aşteptai de la noul Wonder Woman. Chris Pine, cel care murise eroic în primul film, a înviat.

Cum? N-ai să afli prea clar din trailerul prezentat la DC FanDome. Însă afli alte lucruri interesante. Noul anti-erou e o femeie, Cheetah, ceea ce-ţi va garanta o porţie zdravănă de cat-fight-uri întra Gal Gadot şi Kristen Wiig.

Dacă ai crezut că Ares, zeul războiului, a fost greu de învins, stai s-o vezi pe Cheetah. Probabil regizorul Cats, Tom Hooper, zâmbeşte pe undeva.

Şi cu lansarea au fost lucruri interesante. Data iniţială de lansare trebuia să fie 5 iunie, dar din cauza pandemiei, Warner Bros a decis amânarea pentru 14 august. N-a fost să fie nici atunci, aşa că noua dată şi, se pare, cea definitivă, este 2 octombrie.

Nici abordarea regizorului Patty Jenkins nu a fost tocmai convenţională.

PATTY JENKINS, regizor Wonder Woman 1984: În loc să folosim tehnologia, să filmăm pe croma, cu animaţie computerizată, hai să folosim tehnologia să facem totul cu cabluri, iar oamenii să facă lucruri reale. Aşa că am filmat mult din acest film cu acţiune reală şi e incredibil să vezi cum am fost în locaţii reale şi am filmat oameni reali, făcând lucruri incredibile suspendaţi în cabluri.