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Ziua Americi în Japonia. Dronele au desenat pe cer siluetele premierului japonez și președintelui american

Un spectacol uriaș a fost organizat în Japonia de Ziua Americii. Printre altele, dronele au desenat pe cer siluetele premierului japonez și președintelui american.
Ziua Americi în Japonia. Dronele au desenat pe cer siluetele premierului japonez și președintelui american
sursa foto: captura foto, X
Petru Mazilu
03 iul. 2026, 22:37, Știri externe
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Un spectacol impresionant a fost organizat în Japonia cu ocazia Zilei Americii. Japonezii au lansat focuri de artificii la Tokyo care au putut fi admirate de la distanță foarte mare.

Punctul de atracția a fost un show de drone. Acestea au desenat pe cer siluetele uriașe ale șefei Guvernului japonez, Sanae Takaichi, și ale președintelui american Donald Trump.

Conform imaginilor, cele două siluete sunt una lângă alta. Sanae Takaichi are o mână ridicată, în timp ce Donald Trump poarte celebra șapcă și la fel de cunoscuta cravată roșie.

Ce înseamnă Ziua Independenței

Japonia a marcat astfel cea de-a 250-a aniversare a Americii. Ziua Independenței este pe 4 iulie și aniversează adoptarea Declarației de independență de pe 4 iulie 1776. Atunci a fost declarată independența față de Regatul Marii Britanii. Ziua Independenței este ziua națională a Statelor Unite ale Americii.

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