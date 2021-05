89 de ani de când Amelia Earhart devenea prima femeie care traversa în zbor, fără escală, Oceanul Atlantic

Pe 21 mai 1932, Amelia Earhart devenea prima femeie care traversa în zbor, fără escală, oceanul Atlantic.

Pasiunea americancei pentru zbor a început în 1920, atunci când s-a urcat pentru prima dată la bordul unui avion. Cucerită, Amelia şi-a cumpărat un Kinner Airster, iar doi ani mai târziu a obţinut şi licenţa de pilot. (SINCRON1)

AMELIA EARHART, pilot:

“Am plecat din faimosul Harbour Grace, la apus, pe la ora 7,30. Am zburat pentru câteva ore, cât a mai durat soarele până să apună. Apoi încă două ore, când a apărut luna deasupra unor nori. A fost vreme după pentru vreo 4 ore”.

Earhart voia să demonstreze că şi femeile pot stabili performanţe în aeronautică.

După doar un an de la celebrul zbor al lui Lindberg, peste Atlantic, Amelia a vrut să-i calce pe urme. În aceeaşi zi ca şi Charles, 20 mai, ea pleca din Newfoudland, Canada. 15 ore mai tîrziu, ateriza în Londonderry, Irlanda de Nord. Pe 2 iulie 1937, ea şi avionul ei dispăreau în oceanul Pacific.

AMELIA EARHART, pilot:

“Am survolat până am găsit un câmp mai plat. Am aterizat acolo după ce am speriat toate vacile din zonă. Am ajuns până la uşa unei ferme. Cine a fost prima persoană pe care ai văzut-o? Proprietarul terenului, şi cred că a fost surprins să vadă un avion în curtea lui.”

Coincidenţa face ca tot pe 21 mai, dar în 1897, să se nască Smaranda Brăescu, prima femeie pilot din România.

Campioană europeană şi mondială la paraşutism, a pilotat avioane sanitare în primul război mondial. În mai 1936, ea devenea prima femeie care traversa Marea Mediterană, fără escală, într-un avion cu un singur motor. Primul bărbat fusese francezul Roland Garros.