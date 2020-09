A apărut o alternativă la masca de protecţie clasică: masca luminoasă care imită mişcările gurii

Un designer de jocuri din California, Tyler Glaiel , a inventat masca de protecţie activată de vocea celui care-o poartă şi care imită mişcările gurii. Acesta a folosit o matrice LED, un microfon miniatural şi un procesor pe care rulează codul care comadă matricea. Componentele costă circa 40 de lire sterline.

Tyler n-a făcut masca pentru a o comercializa, ci doar pentru a da curs creativităţii sale, ceea ce îi îndeamnă şi pe alţi oameni.

„Mi-a venit o idee şi am căutat să văd dacă există, o mască luminoasă care să imite mişcările gurii. Am căutat online să văd dacă există şi pot cumpăra aşa ceva şi nu am găsit. (...) „Nu am de gând să o vând, aşa că n-aveţi decât să vă faceţi propriile versiuni”, a spus designerul măştii luminoase.